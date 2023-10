Sanremo: attesa per la decisione della 'Fratarcangeli' per lo Scuolabus, intanto c'è la protesta dei genitori

Oggi a mezzogiorno la ditta ‘Fratarcangeli’ di Frosinone dovrà dare il suo assenso o meno al servizio di Scuolabus a Sanremo. Al momento, pur avendo contattato l’azienda laziale, questa non ha dato risposta sulle sue intenzioni in merito anche se, martedì sera, sono stati visti (e fotografati) gli scuolabus della ‘Fratarcangeli’ ad Arma di Taggia.

Secondo fonti ben informate, ne sarebbero arrivati 5 o 6, ma ne servirebbero il doppio per poter espletare regolarmente il servizio. E’ probabile che, se la ditta del frusinate dovesse decidere di espletare il servizio, faccia arrivare nella città dei fiori altri mezzi ma, intanto, arrivano le prime proteste dei genitori matuziani per l’assenza del servizio.

Lo fanno con una lettera al Sindaco, Alberto Biancheri, evidenziano che “Come lo scorso anno si ripropone la problematica del trasporto dei nostri ragazzi con lo Scuolabus”.

Nella lettera, firmata da moltissimi genitori sanremesi (112), viene evidenziato come sia irrinunciabile il servizio per i bimbi: “Molti genitori stanno consumando permessi dal lavoro per poter portare e riprendere i propri figli non avendo altre possibilità di aiuti familiari. Era stata annunciata la partenza del servizio al 2 ottobre ma, ad oggi, gli annunci dell'Assessore non si sono trasformati in realtà”.

Nella missiva inviata al primo cittadino, i genitori chiedono di conoscere esattamente la data inizio di tale servizio, considerando che la scuola è iniziata da più di 3 settimane.