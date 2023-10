Emergenza migranti, il ministro Piantedosi a Ventimiglia: sopralluoghi in corso per collocare il Cpr

A Ventimiglia è il giorno della visita del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, in città per fare il punto sull’emergenza migranti e, soprattutto, sulla costruzione di un Cpr, il Centro di Permanenza per il Rimpatrio che dovrebbe servire per bloccare e e rimpatriare migranti irregolari o con decreto di espulsione. L’incontro di Ventimiglia, inoltre, anticipa di qualche ora il tavolo in programma poi in Prefettura a Imperia.

Durante la riunione sarebbero stati pianificati anche alcuni sopralluoghi per individuare le aree idonee alla costruzione del Cpr ligure. Pare che al momento siano quattro le potenziali zona candidate, compresa Ventimiglia. Ricordiamo che, come stabilito dal Governo Meloni, per far fronte alle migliaia di sbarchi dell'ultimo periodo, ne dovrà essere previsto uno in ogni regione.

Ad accogliere il ministro Piantedosi in un Comune blindato e deserto per questioni di sicurezza, le massime autorità cittadine e il sindaco Flavio Di Muro.

“Abbiamo votato tre mesi fa e le mie idee sui Cpr erano chiare, quindi se ho vinto le elezioni comunali nessuno può dire di rappresentare la maggior parte dei residenti dicendo che è contrario al centro, il sindaco è pienamente legittimato dai cittadini che chiedono che siano allontanate dalla città persone irregolari che di giorno e di notte compiono risse, delinquono, non vogliono integrarsi e rifiutano i sistemi di accoglienza - ha dichiarato il sindaco Flavio Di Muro prima dell’incontro con il ministro - per questo ci sono gli ordini di espulsione che oggi sono lettera morta perché mancano i Cpr, dei centri di trattenimento che danno la possibilità a un sindaco, che ha la necessità di garantire la sicurezza urbana, di allontanare persone che la sicurezza urbana la vanno a infrangere. Con l’arrivo delle piogge e del freddo serve anche una struttura adeguata per accogliere chi si fa identificare. Servono strutture diversificate per evitare bivacchi, accampamenti e situazioni di illegalità. I cittadini soffrono una convivenza difficile con la popolazione migratoria”.

Davanti al Comune anche i consiglieri comunali di opposizione Gabriele Sismondini e Cristina D'Andrea.

Fuori dal Comune di Ventimiglia si è radunata anche una piccola manifestazione di protesta contro il Cpr organizzata dal movimento ponentino di “Non una di meno”. Non sono mancati slogan contro il Ministro e, ovviamente, contro l'idea di aprire un centro di rimpatrio.