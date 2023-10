Recco scambiata per Ventimiglia nella campagna del Comune, il caso diventa una "barzelletta" a fumetti

E' diventata una "barzelletta" a fumetti la vicenda sulla foto di Recco finita inavvertitamente in una presentazione sul nuovo logo della città di Ventimiglia per la promozione turistica del territorio nei suoi diversi aspetti.

La 'gaffe' è stata evocata in maniera goliardica anche ieri in occasione alla visita del ministro Matteo Piantedosi. Una foto, che immortala il ministro e il sindaco Flavio Di Muro mentre parlano dell'emergenza migranti, è stata, infatti, modificata con l'aggiunta della foto di Recco con il nuovo logo della città di confine e di balloon che dicono: "Ministro, guardi che bel volantino le ho preparato" - dice Di Muro. "Ma quella non è Recco?" - replica il ministro. "..." - risponde il sindaco.

L'immagine è diventata così una feroce parodia che sta già girando sui social.