Una foto di Recco è finita in un depliant promozionale di Ventimiglia

Una foto di Recco è finita inavvertitamente in un depliant di promozione della città di Ventimiglia, causando battute ironiche e confusione. Ha creato imbarazzo l'iniziativa del Comune della città di frontiera che per pubblicizzarsi ha diffuso un depliant con un'immagine utilizzata a mo' di sfondo, del lungomare di Recco.

La gaffe è stata commentata dai Giovani Democratici della provincia di Imperia: "La giunta di destra di Ventimiglia – hanno scritto in una nota - ha presentato con orgoglio il suo nuovo marchio turistico. Qual è il problema? Il problema è che l'opera presentata sembrerebbe rappresentare una vista di Ventimiglia dal mare, con il simbolo e lo slogan 'Ventimiglia Porta d'Italia' sovrapposti. In realtà, l'immagine ritrae la pittoresca Recco. Ma la sorpresa non finisce qui, poiché sembra che il simbolo scelto somigli notevolmente a quello del marchio 'Marina Atlantique Canada'".