Ventimiglia: foto di Recco sulla locandina del brand della città di confine, risponde l'Amministrazione

“Si tratta di una foto estratta da una delle tavole preparatorie allo studio del nuovo city brand, erroneamente resa pubblica. La tavola, risalente alle fasi di progettazione grafica, aveva l’unico scopo di testare la resa del marchio prima della realizzazione di due ampi servizi fotografici e della creazione di un archivio fotografico dedicato alla destinazione, presto a disposizione del Comune di Ventimiglia per la promozione turistica del territorio nei suoi diversi aspetti”.

Interviene in questo modo l’Amministrazione comunale di Ventimiglia, in merito all’immagine di un paesaggio (Recco) con il logo di Ventimiglia (QUI) comparsa online e sui social network nelle scorse ore. “La polemica sul nuovo city logo di Ventimiglia è priva di fondamento – prosegue - in quanto il percorso di ideazione e realizzazione creativa ha comportato un’intensa attività progettuale sul territorio e sui trend grafici contemporanei. La parte iconica (il disegno) del marchio di Ventimiglia presenta quattro forme identiche tra loro che rappresentano la dinamicità del mare e delle linee delle montagne dell’entroterra e si dispongono nello spazio creando una ‘V’ (iniziale di Ventimiglia), con un originale effetto di dinamicità e tridimensionalità, che distingue il marchio. Segni semplificati, presenti nell’iconografia di tutti i tempi per rappresentare simbolicamente il concetto di movimento, ma reinterpretati in chiave contemporanea senza cadere nel didascalico e figurativo”.

“Non casualmente – termina l’Amministrazione - i segni sono quattro come i segmenti di offerta turistica proposti dal piano di strategico e di marketing: mare, benessere, turismo esperienziale slow e outdoor, nomadismo digitale. Il colore a sfumatura verde azzurra che caratterizza in modo distintivo il marchio richiama, ancora una volta, il territorio, ma anche il colore legato al ‘benessere’. L’effetto complessivo che si è ricercato, per una maggiore efficacia della comunicazione, ha privilegiato la semplicità e l’immediatezza.