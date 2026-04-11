Migranti, Ventimiglia contro bivacchi e degrado: pulizia e innalzamento delle recinzioni in via Tenda (Foto)

Pulizia, rimozione dei bivacchi e innalzamento delle recinzioni in via Tenda a Ventimiglia. Un intervento messo in atto dalla Polfer e da Rfi per garantire decoro urbano e sicurezza ai cittadini vista la presenza di migranti solitamente accampati nel letto del fiume Roia, sotto al cavalcavia, o nei pressi del ponte ferroviario.

"Ringrazio il compartimento Polfer di Ventimiglia e RFI per l’intervento di pulizia, di rimozione dei bivacchi e di innalzamento delle recinzioni in corrispondenza del sottopasso ferroviario di via Tenda" - dice il sindaco Flavio Di Muro - "Un intervento doveroso e necessario che risponde a esigenze di decoro urbano e di sicurezza pubblica soprattutto per i residenti delle Gianchette, a dimostrazione che le azioni sinergiche tra istituzioni portano a risultati concreti".

"Da parte nostra non è mai venuta meno l’attenzione per quello che è il problema dell’immigrazione in città, notevolmente diminuita così come la percezione di insicurezza, ma continuiamo a tenere alta la guardia, perché lo dobbiamo ai nostri concittadini" - sottolinea il primo cittadino.