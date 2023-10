'Ottobre Rosa' della Lilt in collaborazione con il comitato di Sanremo della Croce Rossa

In collaborazione con la Lilt le volontarie del comitato di Sanremo, che avranno appuntato sulle divise il nastrino del colore simbolo della prevenzione del tumore al seno, distribuiranno materiale informativo.



“Anche quest’anni il nostro comitato aderisce alla campagna nazionale Ottobre rosa per la prevenzione dei tumori al seno, ma con una bella novità, la collaborazione con la Lilt - spiega il Presidente Ettore Guazzoni -. Oltre al servizio informativo che verrà attivato allo Sportello della Gentilezza della ex stazione dei treni a Sanremo tutti i martedì e sabato in occasione del mercato ambulante, infatti, invitiamo le volontarie ad appuntare sulla giacca della divisa il nastrino rosa, vero e proprio simbolo”.

E aggiunge: “Grazie all’impegno e al lavoro in sinergia del Gruppo Giovani, Inclusione Sociale e Comunicazione, e’ stato possibile anche realizzare un manifesto che verra’ diffuso sui social media, accompagnato da un vademecum contenente alcuni suggerimenti e info utili”.

OTTOBRE ROSA - mese della prevenzione del tumore al seno:

• I tumori mammari rappresentano il 30% tra i tumori maligni diagnosticati alle donne.

• Il tumore al seno colpisce una donna su dieci ogni anno, con una incidenza di 37.000 nuovi casi all'anno.

• I fattori di rischio sono: genetica (circa il 5-7% dei tumori al seno è ereditario), familiarità, fattori ormonali, alimentazione scorretta, obesità ed età.

• L’autopalpazione della mammella periodica consente di conoscere l’aspetto normale del proprio seno e di notare qualsiasi cambiamento ed eventuali irregolarità. Questo è il primo gesto di prevenzione per individuare tempestivamente possibili segnali che riconducono al tumore al seno.

• Nelle donne sotto i 40 anni la diagnosi precoce si effettua con l’ecografia al seno.

• Nelle donne sopra i 40 anni la mammografia permette di rilevare precocemente lesioni mammarie, questa è la migliore forma di diagnosi precoce.

Dalla Lilt fanno sapere: “Sono i dati scritti ‘nero su bianco’ a farci capire veramente che il tumore alla mammella è il "big killer numero uno": nel 2022 sono state stimate circa 55.700 nuove diagnosi di tumore al seno, nel 2021 i decessi calcolati sono 12.500; 834.200 le donne viventi in Italia dopo una diagnosi di tumore della mammella

La crescita di questa patologia ogni anno si rivela esponenziale e pone l’Italia con l’incidenza tra le più alte del mondo, ma con la mortalità più bassa! Questo grazie a una più corretta informazione unita a una maggiore sensibilizzazione della donna e sempre più impegno nella ricerca scientifica”.

E la vice sindaco di Sanremo Costanza Pireri tiene a sottolineare che: “…Come ogni anno Asl e Lilt scendono insieme in campo, per mandare un forte messaggio alle donne in occasione del mese rosa per la prevenzione del tumore al seno. Penso che il mio ruolo di amministratore, sia anche quello di operare per la salute dei cittadini e allora quale è il miglior momento per invitare le donne a volersi bene, a tutela della propria salute, aderendo agli screening dell'Asl e se non in età screening, ad effettuare visite di prevenzione senologica”.

La Prevenzione rimane quindi l’unica arma efficace contro il cancro e capace di vincerlo.