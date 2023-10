Sanremo: alla festa dello sport a Villa Ormond la 'guest star' del tennis Gianluca Mager

Gianluca Mager 'guest star' alla festa dello sport organizzata dal Comune di Sanremo a Villa Ormond.



"Il celebre campione della racchetta - spiegano dal Tennis Sanremo -, nato a Sanremo e residente a Sanremo, si è prestato con la solita umiltà e disponibilità a far palleggiare decine di bambine e bambini incuriositi ed emozionati di trovarsi di fronte ad un vero campione, già numero 61 del ranking mondiale ATP. Tante le richieste di informazioni per accedere agli ultimi posti disponibili ai corsi di tennis organizzati al circolo Tennis Sanremo di corso Matuzia, dove, oltre a Gianluca Mager, diversi tennisti professionisti sono attesi come ogni anno per la preparazione invernale".