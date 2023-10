Imperia: ‘I Volti della Città – Testimoni di Santità oggi’, una serie di incontri del Movimento Pro Sanctitate

Il Movimento Pro Sanctitate di Imperia organizza una serie di incontri in occasione dell’iniziativa ‘I Volti della Città – Testimoni di Santità oggi’. Aprirà la rassegna l’inaugurazione di una mostra in programma venerdì 13 ottobre alle 21 nella Parrocchia della Sacra Famiglia a cui seguirà il 20 ottobre un incontro dedicato. Giovedì 26 ottobre alle 21 sarà la volta di un approfondimento sul tema ‘I Care, Don Milani - un educatore di ieri che parla all’oggi’ con la partecipazione di Agostino Burberi, ex allievo di Don Milani. Si proseguirà martedì 31 ottobre alle 21 con la ‘Veglia di Preghiera – Aspettando tutti i Santi’ presieduta dal Vescovo della Diocesi di Albenga-Imperia Monsignor Guglielmo Borghetti.