Due concerti per il Coro Polifonico Città di Ventimiglia a Bordighera e Vallecrosia

Il Coro Polifonico Città di Ventimiglia organizza per la prossima settimana due concerti. Il primo mercoledì 4 ottobre alle ore 21 presso la Chiesa di Terrasanta di Bordighera in coincidenza della festa di San Francesco, e il secondo sabato 7 ottobre alle ore 21 presso la Chiesa di Maria Ausiliatrice in Vallecrosia.



I due concerti saranno diretti entrambi dal Maestro Romano Pini e accompagnati dal Maestro Adriana Costa. Le pagine musicali che saranno calcate nel concerto saranno di autori quali Bach, Bizet, Puccini, Mozart e molti altri. Saranno due concerti prettamente di Musica Sacra. L'ingresso è libero.