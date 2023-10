IGP olive taggiasche, Veronica Russo (FdI): “Risultato raggiunto grazie alla stretta sinergia con il ministro Lollobrigida”

“Voglio esprimere il mio più sentito ringraziamento al ministro Francesco Lollobrigida per la sensibilità dimostrata nei confronti di un prodotto che è un'eccellenza italiana e un vanto del Ponente ligure. I miei complimenti naturalmente vanno soprattutto anche alle associazioni proponenti e alle aziende del territorio che si sono impegnate strenuamente per ottenere questo prestigioso risultato”.



Così la consigliera regionale di Fratelli d'Italia Veronica Russo appresa la notizia del conferimento del marchio Igp (Indicazione Geografica Protetta) alle olive taggiasche del Ponente ligure da parte del ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste.



“Sono orgogliosa del fatto che questo riconoscimento sia arrivato dopo un lavoro capillare e puntuale su mio impulso. Infatti a maggio 2022 il consiglio regionale ha votato favorevolmente al mio ordine del giorno sulla richiesta Igp impegnando tutta la giunta regionale ad avviare con il Ministero tutte le procedure anche in previsione del successivo iter per ottenere il marchio Dop. Ringrazio anche il vicepresidente e assessore regionale all'agricoltura per il lavoro svolto. Le nostre pregiatissime olive adesso sono un marchio riconosciuto che le preserverà dagli innumerevoli tentativi di imitazione a tutto vantaggio dei nostri olivicoltori”.