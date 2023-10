Code al vento per sfilare in passerella! Bellezze a quattro zampe al Bordighera Dog Show

Siamo ormai giunti alla 5ª edizione del Bordighera Dog Show che si terrà tra pochi giorni, esattamente domenica 1 ottobre 2023 ai Giardini Lowe di Bordighera

“Organizzata dall’Associazione ONLUS La Decima Musa – si spiega nel comunicato -, in collaborazione con La zampa sul cuore-educazione cinofila di Loredana Salier, patrocinata e sostenuta dal Comune di Bordighera, la manifestazione si svolgerà in una unica giornata ricca di attrazioni. Non solo la sfilata, infatti, a cura dei nostri Esperti Giudici, ma anche eventi collaterali come la nuova disciplina cinofila Hoopers, adatta anche a cuccioli e cani anziani, grazie all’istruttrice cinofila Marise del Cercle Canin de Grasse, i proprietari e i loro beniamini di mettersi alla prova su un piccolo percorso a ostacoli.

Nel pomeriggio si terrà una dimostrazione del lavoro dei Cani da Allerta Diabete, grazie alla partecipazione di una delegazione dell’Associazione Progetto Serena. A seguire la premiazione, che vedrà sul podio non solo i cani più belli, ma anche quelli più simpatici. Un punto ristoro sarà a disposizione dei partecipanti per tutta la giornata, per consentire a tutti di non perdere neppure un istante di questa manifestazione che vorrebbe diventare un appuntamento annuale sempre più bello.

Le iscrizioni? Per snellire file ed evitare assembramenti, si possono effettuare on-line all’indirizzo bordigheradogshow@gmail.com. E per i ritardatari, ci sarà ancora un’ora e mezza di tempo domenica mattina, dalle 9.00 alle 10.30 direttamente ai Giardini Lowe. Ricordiamo a chiunque volesse partecipare che le iscrizioni on-line sono, in realtà, pre-iscrizioni, perché la scheda di partecipazione verrà consegnata domenica mattina, a fronte del pagamento della quota di iscrizione stabilita in 8 euro per i cani 'di razza' e in 4 euro per i cani 'Fantasia' che a noi piacciono tanto.

Scopo principale della manifestazione è quello di sensibilizzare l’adozione di tanti cani chiusi nelle gabbie dei canili, e di ricordare quanto siano orribili i casi di abbandono che spesso – troppo spesso – si leggono sui giornali. Special Guest della giornata, una rappresentanza delle Ambulanza Veterinaria ODV Soccorso Zoofilo Val Nervia – i quali offrono un servizio utilissimo alla popolazione poiché svolgono attività di soccorso agli animali feriti, prestando il primo soccorso per stabilizzare l’animale che poi viene trasportato in ambulanza, al primo punto di pronto soccorso veterinario.

E fra gli espositori anche la Olistika VETLINE sponsor principale della manifestazione. Inoltre, saranno presenti altri stands: Sakura Pet dedicato ai massaggi Shatsu per cani e gatti, Mali Handmade Lab con bellissimi collari di fattura artigianale, le Veterinarie di ValleVet per consulenze nutrizionali, saranno presenti due esperte in aromaterapia e fitoterapia per i benefici fisici ed emotivi dei nostri amici a 4 zampe. Ci sarà anche uno stand delle Generali Assicurazioni che illustreranno la possibilità di assicurare la salute del vostro cane.

Tanti amici e sostenitori che hanno creduto in un’iniziativa un po’ particolare, vista la sua finalità benefica. Le previsioni meteo danno sole per cui affrettatevi con le pre-iscrizioni online”.