Sanremo: nuovi orari da lunedì prossimo per la raccolta rifiuti all'ecopunto di piazza Muccioli

Da lunedì prossimo l’ecopunto di piazza Muccioli a Sanremo sarà aperto: dal lunedì al sabato dalle 6:30 alle 20:30, la domenica dalle 8:30 alle 20:30.

I 6 ecopunti presenti sul territorio sono luoghi di conferimento presidiati e controllati dove gli utenti possono conferire qualsiasi frazione di rifiuto domestico, sulla base delle regole definite per la raccolta differenziata e di un orario preciso. E' assolutamente vietato abbandonare il rifiuto davanti alla porta degli ecopunti durante gli orari di chiusura. Un operatore è sempre presente per verificare la corretta differenziazione, l’uso dei sacchi regolamentari e per indicare le modalità di conferimento.

In particolare:

- carta e cartone vanno conferiti senza sacchi e ridotti di volume

- plastica e metalli devono essere conferiti con i sacchi gialli codificati forniti dal gestore

- l’organico (o umido) deve essere conferito con un sacchetto biodegradabile o compostabile

- il secco residuo, o indifferenziata, deve essere conferito con i sacchi grigi codificati forniti dal gestore.