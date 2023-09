Venerdì prossimo a Sanremo l'evento inaugurale de 'Le Terre del Risorgimento 2022-2023 - I luoghi del re magnanimo'

Sanremo ospiterà l’evento di gala inaugurale della 6a Edizione della Manifestazione Internazionale 'Le Terre del Risorgimento 2022-2023 - I luoghi del re magnanimo', palinsesto storico-musicale che ha ottenuto nel corso degli anni il Patrocinio e la collaborazione del Museo del Risorgimento di Torino, di Regione Piemonte, del Consiglio Regionale del Piemonte, di Regione Valle d’Aosta, di Regione Toscana, Regione Lazio e Regione Liguria, dello Stato Maggiore dell’Esercito, dell’Ispettorato agli Studi Risorgimentali dell’Istituto Nazionale per la Guardia d’Onore alle Reale Tombe del Pantheon, della Presidenza Nazionale di Assoarma, dell’Associazione Nazionale Arma di Cavalleria e del Gruppo Savoia.

La scelta è stata fatto in quanto a Sanremo ebbe i natali Gerolamo Bobone, funzionario diplomatico del Regno di Sardegna che ebbe storicamente una parte fondamentale nell’accoglienza di Carlo Alberto al suo arrivo nella città di Oporto. Il Bobone, infatti, venuto a conoscenza dell’arrivo del Conte di Barge (Carlo Alberto) nella cittadina portoghese, partì da Lisbona, raggiunse Oporto e si mise a completa disposizione del sovrano aiutandolo e sostenendolo logisticamente, ed anche finanziariamente, nelle sue prime necessità. Il funzionario diplomatico, inoltre, rimase accanto al sovrano tutto il periodo del suo breve esilio in terra portoghese e collaborò attivamente poi ai funerali del Re magnanimo ed al rientro della salma in patria a bordo della nave da guerra Monzambano.

L’evento è organizzato dal Centro Studi Risorgimentali Lomellino di Mortara (PV) con il Patrocinio del Comune di Sanremo e del Gruppo Savoia Delegazione Piemonte-Liguria e si svolgerà a Palazzo Nota, venerdì alle 17.30.

Nell’esclusiva location settecentesca si terrà la conferenza di presentazione del volume Destinazione Oporto. L’ultimo viaggio dell’Italo Amleto curato dal Cav. Uff. Dott. Roberto Allegro, Guardia d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon e Direttore del Centro Studi Risorgimentali Lomellino di Mortara (PV) ed edito da Musicorner. Interverranno, oltre all’Autore, l’Assessore alla Cultura del Comune di Sanremo Dott.sa Silvana Ormea, il Cav. M° Ludovico Allegro, la Dama Dott.sa Prof.sa Vittoria Aicardi, rispettivamente Segretario e vice presidente del sodalizio, ed il Cav. Uff. Marco Lovison, Delegato per Piemonte e Liguria del Gruppo Savoia.