Imperia: venerdì prossimo all'Oratorio di San Pietro la presentazione del libro di Roberto Allegro

Nuovo appuntamento culturale, venerdì alle 21.15 all’oratorio barocco di san Pietro ad Imperia. La Confraternita, nell’ambito delle sue molteplici manifestazioni sempre rivolte alla salvaguardia del patrimonio storico, artistico e cultuale della nostra città, e per continuare un approfondimento degli eventi che hanno portato, cento anni or sono, alla creazione della città di Imperia, invita alla partecipazione all’evento della locandina.

Il centro della serata sarà la presentazione del libro “Destinazione Oporto” scritto dal dr. Roberto Allegro, imperiese ora residente a Mortara. La pubblicazione riguarda la cronaca del viaggio del re Carlo Alberto, sconfitto a Novara e che a seguito dell’abdicazione, intraprende il viaggio di esilio appunto da Novara verso Oporto nel marzo 1849, argomento in letteratura raramente affrontato e descritto.

E’ un percorso culturale che abbraccia, oltre la città di Imperia, Sanremo e Laghet nel progetto internazionale quali luoghi delle presentazioni librarie in quanto tappe documentate storicamente del suo viaggio verso l’esilio. Nel corso della serata verranno anche eseguiti dal maestro Angelo Sampietro due canti locali in latino ed in dialetto. Vi sarà, inoltre, una relazione sulla antica intitolazione delle strade e piazze di Imperia, dal 1861 fino al secondo dopoguerra, narrando la loro evoluzione storica.