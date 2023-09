Svastica sulla sede di Rifondazione Comunista, la solidarietà di 'Sanremo Attiva'

L'associazione 'Sanremo Attiva' interviene pubblicamente per esprimere la propria solidarietà nei confronti della sezione sanremese di Rifondazione Comunista per la svastica disegnata da ignoti vicino alla porta di ingresso.

“Il movimento di cittadinanza Sanremo Attiva esprime la massima solidarietà agli amici della sezione “Valeria Faraldi” di Rifondazione Comunista di Sanremo per l’ignobile gesto subito con la rappresentazione di una svastica presso la loro sede - dichiarano - la svastica è un simbolo che porta con sé una carica storica di odio, violenza e sofferenza ed è diventata un simbolo universale di terrore e persecuzione. Disegnare una svastica su un muro è un atto inaccettabile e offensivo che va contro i valori fondamentali di rispetto, tolleranza e umanità. Condanniamo fermamente l'uso della svastica in qualsiasi contesto, poiché rappresenta un insulto alla memoria delle vittime dell'Olocausto e a tutte le persone che hanno sofferto a causa delle atrocità naziste. Questo simbolo non dovrebbe mai essere banalizzato poiché il suo significato è legato a dolorose tragedie storiche”.

“In un mondo in cui la diversità e l'uguaglianza dovrebbero essere promosse e celebrate, il disegno di una svastica su un muro è un gesto di odio che non può essere tollerato - concludono da 'Sanremo Attiva' - dobbiamo lavorare insieme per educare le persone sulla storia e le conseguenze della simbologia nazista, promuovendo la comprensione, il rispetto reciproco e la pace anziché la diffusione dell'odio e dell'intolleranza”.