‘Sanremo Human Rights Photo Festival’, al Forte di Santa Tecla la 1ª importante rassegna dedicata ai diritti umani

Saranno esposte le opere del grande fotografo e reporter di guerra Livio Senigalliesi e autore del potente “Diario dal Fronte” (tema della mostra) e scattate in tutto il mondo nel corso di trent’anni di reportage.

Le fotografie saranno divise in blocchi per creare un percorso attraverso i paesi colpiti e devastati dai conflitti come i Balcani, il Kurdistan l’Afghanistan, i paesi dell’Europa Orientale dopo la caduta dei regimi comunisti, fino al Vietnam e Cambogia e più recenti esodi dell’Africa e Medio Oriente.

Parte integrante della mostra un video esclusivo realizzato in Ituri, nel nord del Congo commentato dalle dall’africanista Raffaele Masto.

L’idea di realizzare un festival fotografico dedicato ai diritti umani nasce dall’esigenza di conoscere le condizioni in cui riversano molti paesi, dove quotidianamente vengono violati e repressi i diritti umani di moltissime persone e che spesso si trovano in luoghi non lontano dai nostri confini.

Inoltre, proprio quest’anno ricorre il 75° Anniversario della “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani”, firmata il 10 dicembre 1948 una data che ci fa riflettere su quanta strada sia stata fatta da allora, ma di come ancora sia necessario lottare affinché questi diritti vengano affermati ovunque.

SANREMO HUMAN RIGHTS PHOTO FESTIVAL sarà aperta fino al cinque novembre e ogni settimana saranno organizzati incontri e talk con autori, organizzazioni, associazioni ed esperti del settore.

Ecco l’elenco degli ospiti.

ANDREJA RESTEK (30 settembre ore 15,15)

Giornalista fotoreporter di origine croata ma residente a Torino. Fondatrice e direttrice di APR news, quotidiano online che segue il fenomeno del terrorismo, conduce inchieste indipendenti legate a traffici illeciti e diritti umani.

RICCARDO NOURY (1 ottobre ore 15.30)

Portavoce e responsabile comunicazione AMNESTY ITALIA

MAURIZIO MARTORANA (7 ottobre ore 15.30)

Visual Journalist, fotografo e filmaker, nel 2019 ha conseguito l’ EU MIGRATION MEDIA AWARD. Ha lavorato a lungo in Mali, Sud Africa e Sudan.

STEFANO STRANGES (8 ottobre ore 15,30)

Fotografo e fotoreporter indipendente italiano.

I suoi scatti catturano la realtà e i problemi della società contemporanea, dallo sfruttamento alle guerre civili, dai disastri causati dalle catastrofi naturali alle problematiche dovute ai cambiamenti climatici, raccontando come l’uomo, nonostante le avversità, riesca a ritrovare la forza di creare un nido anche in assenza di pareti.

ZOE VINCENTI (21 ottobre ore 15.30)

Fotografa documentarista e videografa si occupa di questioni femminili e di genere, di diritti umani ma anche di tematiche ambientali.

JACOPO GUGLIOTTA (22 ottobre ore 15.30)

Giornalista pubblicista fa parte del comitato tecnico-scientifico della redazione di Riviera24.it. Negli ultimi 10 anni ha seguito l’emergenza migranti a Ventimiglia.

FAÉ A. DJÉRABA e RAHEL SAYA (28 ottobre ore 15.30)

Fayé A. Djèraba: Artista italo-franco-tunisina, nata in Tunisia, cresciuta in Francia e stabilita in Italia. Protagonista di diverse esposizioni in tutto il mondo con i suoi lavori si occupa diritti umani

Rahel Saya. Attivista e giornalista afghana nel 2021 è riuscita a lasciare suo paese e trasferirsi in Italia.

Ha studiato Legge e Scienze politiche all’Università di Kabul ed è stata uno dei volti di punta dell’emittente Radio-TV Andisheh.

Nei suoi servizi, documentari e reportage da diverse zone dell’Afghanistan ha raccontato storie di coraggio di donne e bambine che lottavano per l’affermazione delle loro libertà civili subendo numerose minacce.

ADRIANO SILINGARDI (29 ottobre ore 15.30)

Genovese segue e fotografa i movimenti sociali e politici dalla fine degli anni ‘60.

Nel 2021 ha pubblicato “Una famiglia al G8. Diario, foto, documenti”, basato sul racconto e la partecipazione attiva agli avvenimenti di una famiglia genovese.

ANDREA PALMUCCI (4 novembre ore 15.30)

Fotografo, ha vissuto a lungo a Rio de Janeiro dove ha documentato la drammatica condizione sanitaria, e si è occupato delle crisi umanitarie che hanno sconvolto paesi come il Libano, la Giordania, la Turchia e la Siria.

MARCELLO PASTONESI (5 novembre ore 15.30)

Fotografo e regista si occupa di tematiche sociali. Negli ultimi anni il suo lavoro si è concentrato sul fenomeno della migrazione. Ha lavorato per MTV News. Nel 2009 ha vinto il Civis Media Prize per il reportage Lampedusa – Porta d’Europa e nel 2011 il Premio Ilaria Alpi con il reportage Libia, i ragazzi e la rivoluzione.

Saranno, inoltre, inoltre alcune immagini che illustreranno l’attività dell’Istituto internazionale di diritto umanitario che ha sede proprio a Sanremo.

La manifestazione è organizzata dall’Associazione Culturale Spazivisivi , attiva da alcuni anni nel mondo della fotografia, in collaborazione con il MIC Direzione Regionale Musei Liguria – Forte Santa Tecla, con il Patrocinio del Comune di Sanremo e della Regione Liguria.

La mostra sarà visitabile da mercoledì a domenica con il seguente orario: 10.00 – 13.00 / 15.00 – 18.00



Tariffe per mostri ed eventi

Intero Euro 5

Ridotto Euro 3 (giovani tra i 18 ed i 25 anni)

Gratuito minori 18 anni

Abbonamento € 9 che dà diritto all'accesso al forte per tutta la durata del Festival e la partecipazione a tutti gli incontri