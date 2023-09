Sanremo: all'Ariston la proiezione del documentario “Io sono Nino Zucchelli e non morirò mai”

Giovedì 28 Settembre alle 17 all’Ariston Roof verrà proiettato il documentario “Io sono Nino Zucchelli e non morirò mai”. Saranno presenti, tra gli altri, la figlia Lina Zucchelli, il regista Piero Farina, la professoressa Stefania Sandra. “ Con questo primo evento di carattere documentaristico Esprit vuole ricordare il patrimonio di testi ed immagini che la documentaristica esprime a livello nazionale incentrata sulla storia del territorio e sulle sue implicazioni internazionali - dichiarano gli organizzatori - non mancheranno anche pellicole prodotte da giovani documentaristi ”.

Zucchelli, nasce a Clusone, in provincia di Bergamo, diventa nel 1950 direttore della Rivista di Bergamo, nella quale si percepisce un particolare interesse per l'arte e il cinema. Dal '58 al '94 ha diretto la Rivista Internazionale del Cinema d’Autore, ospitata a Bergamo fino al 1970 e successivamente trasferita a Sanremo; le tematiche affrontate spaziavano dall'Architettura, all’Arte Contemporanea fino al Turismo Italiano. Si tese a valorizzare il cinema come strumento critico dell’opera d'arte e non solo come mezzo di propaganda. Zucchelli morì a Bergamo il 24 giugno 1994 lasciando una grande eredità di amore verso il cinema.