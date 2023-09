Ospedaletti: all'auditorium comunale la presentazione del libro “Come le cose di casa” di Giulio Mascarello

"Come le cose di casa" è "Un racconto in prima persona che descrive in maniera nitida, attraverso efficaci immagini di vita associativa, le tappe di un percorso ecclesiale non omologato. Un cammino di maturazione interiore dalla spensieratezza dell'adolescenza alla consapevolezza dell'età adulta, inevitabilmente contrassegnato da fasi gioviali e raggianti, così come dolorose e travagliate. Il libro si arricchisce con riflessioni soggettive sull'attualità della Chiesa, offrendo un punto di osservazione inclusivo, garbato e costruttivo. E' un testo che può, dunque, rivelarsi di supporto e ispirazione per chi trova condivisione nei contenuti, ma anche un'utile fonte esplicativa per chi si sente distante dall'argomento".