"L’approdo…in Fermento!", grande successo per l’iniziativa di CNA Imperia (Foto)

Una giornata di celebrazione culinaria senza precedenti ha raggiunto il suo culmine e si è conclusa con un successo travolgente. "L'Approdo in... Fermento!" organizzato da CNA sabato scorso ha catturato i cuori e i palati di tutti i partecipanti, creando ricordi indelebili e celebrando la gioia della fermentazione al Molo Lungo di Imperia.

Da metà pomeriggio fino ad avere il tramonto come sfondo, i visitatori hanno gustato un mondo di sapori unici ed eccezionali, grazie alla partecipazione di aziende locali di prima classe. Da Purø, essenzialmente yogurt dell’azienda agr. Il Colle di Pieve di Teco, che ha regalato puro piacere facendo assaggiare i “frutti” della fermentazione acido lattica, alla Brasiliana Caffè Torrefazione, che ha svelato il percorso di lavorazione che dalla bacca fa arrivare il caffè alla tazzina.

Ogni azienda ha portato la propria esperienza creando un’atmosfera coinvolgente che ha incontrato un pubblico molto attento e interessato. Le Caprette del Parco hanno affascinato il pubblico parlando della diversa fermentazione dei formaggi e degli insaccati con la degustazione della loro toma di capra, mentre il Mastro Birraio Gabriele Genduso del Birrificio Nadir e l'Az. Agr. LuppOlio, in collaborazione con My Personal Beer Corner di Guido Palazzo, hanno unito le forze per offrire un laboratorio sull’alta e bassa fermentazione nella birra.

Az. Agr. Ramoino con il suo Rossese di grande struttura, Cantine SanSteva/Tenute MFR con l’antico vitigno Ligure Moscatello di Taggia con la sua aromaticità e morbidezza, La Bontà del Pane di Luigi Nervino con la tradizionale Piscialandrea De.Co. di Imperia, ed infine Alessandro Racca, Consulente-Chef-Pasticcere ha deliziato per l’occasione la folta platea con il suo primo panettone tradizionale di stagione, hanno collaborato per creare un'esperienza culinaria indimenticabile, svelando i “Piaceri di Marcellino” nel pane, nel vino e nei dolci. La musica dal vivo con il Lizzadro Duo ha aggiunto una dimensione magica all'evento, regalando suoni dal mondo che hanno intrattenuto il pubblico fino a tarda serata.

"L'Approdo in... Fermento! è stato un vero trionfo del gusto e della cultura culinaria locale" - ha dichiarato Luciano Vazzano, direttore di CNA Imperia, organizzatore dell'evento - "Siamo grati a tutte le aziende partecipanti e ai visitatori che hanno reso questa giornata così speciale. Questo evento straordinario ha dimostrato che la fermentazione è molto più di un processo biologico; è un'arte che può creare connessioni tra le persone attraverso i sapori e le storie condivise”.

"Grazie a tutti coloro che hanno partecipato a L'Approdo in... Fermento!, ci auguriamo che abbiate gustato ogni momento. Continuate a esplorare il mondo della fermentazione e a supportare le aziende locali. Siamo impazienti di riunirci nuovamente l'anno prossimo, o anche prima, per un'altra edizione ancora più straordinaria" - conclude - "Grazie ancora a tutti e arrivederci al prossimo appuntamento!".