Grande copertura mediatica per la due giorni del 70° Rallye di Sanremo

Una copertura mediatica da grande evento, come merita un grande evento come il 70° Rallye Sanremo, ultimo appuntamento stagionale del Campionato Italiano Assoluto Rally-Sparco che porterà nella città dei fiori venerdì 29 e sabato 30 settembre i migliori esponenti del rallismo tricolore.

La tecnologia moderna permetterà di godere di tutte le fasi della gara anche a chi non può essere presente sulle prove speciali, addirittura usufruendo di maggiori informazioni e di immagini raccolte dalle sofisticate strumentazioni che per due giorni esploreranno gli attimi più spettacolari della gara rivierasca.

RAI Sport canale 58 del digitale terrestre

Venerdì 29: dalle ore 15,55

Sabato 30: dalle ore 18.05 Canale ACI 228 Sky

Venerdì 29: dalle 7.50 alle 8.30 (Shake Down), dalle 14.40 alle 15.20 (Cerimonia di Partenza), dalle 15.55 al termine della PS1 (Vigne di Bajardo)

Sabato 30: dalle 8.20 al termine prove della PS 2 (Langan-1), dalle 10.15 alle 10.45 (interviste e commenti dal Riordino di Piazza Colombo a Sanremo), dalle 12.45 alle 13.35 della PS 6 (Langan-2), dalle 13.35 alle 14.35 della PS 7 (Semoigo-1), dalle 14.35 alle 15.05 (interviste e commenti dal Riordino di Piazza Colombo a Sanremo), dalle 17.30 alle 18.00 della PS 10 (Langan-3 – solo sui social), dalle 18.05 alle 19.05 della PS 11 (Semoigo-2), dalle 19.10 alle 19.30 (Cerimonia di Premiazione in Corso Imperatrice a Sanremo