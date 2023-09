Vallecrosia, torna la Festa della Zucca: modifiche alla viabilità

A Vallecrosia cambia la viabilità in occasione della “XXIII Festa della Zucca”, che si svolgerà l'8 ottobre nel centro storico.

Secondo l'ordinanza emessa dalla polizia locale, scatterà il divieto di sosta con rimozione forzata su tutta piazza Lamberti sud dalle 18 di venerdì 6 ottobre sino alle 20 di domenica 8 ottobre per consentire gli allestimenti previsti per la manifestazione. Vi sarà divieto di sosta con rimozione forzata anche su tutta piazza Don Gastaudo, la piazza della chiesa, e piazza Lavatoi dalle 7 alle 20 di domenica 8 ottobre per le esposizioni di stand e veicoli espositori.

Vi saranno, inoltre, il divieto di sosta con rimozione forzata nel piccolo parcheggio situato sulla strada provinciale per la fermata navetta dalle 8,30 alle 20 dell'8 ottobre e il divieto di transito su tutte le vie del cento storico dalle 8 alle 20 di domenica 8 ottobre.