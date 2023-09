Imperia, all'Approdo incontro sul marketing digitale per i prodotti agroalimentari

Si terrà mercoledì 27 settembre alle 17 presso l'Approdo, al molo lungo di Imperia un nuovo incontro organizzato dalla Confcommercio dedicato al marketing digitale per i prodotti agroalimentari. Il tema sarà “Digitalizzazione e Territorio: Come valorizzare i prodotti agroalimentari e oleari attraverso il marketing digitale”.

In un'era in cui la digitalizzazione permea ogni aspetto della nostra vita, come possono le aziende dei settori agroalimentare e oleario, insieme alle strutture recettive come i Bed and Breakfast, prosperare mantenendo un legame forte con il territorio e la propria tradizione? Per rispondere alla domanda, interverrà quale relatrice Stefania Bosi, consulente e formatrice di marketing e comunicazione strategica e presidente del sindacato Information Technology di Confcommercio, che attraverso la sua innovativa visione della 'Comunicazione Concreta®', propone un percorso che fonde strategia e ottimizzazione, creando un mix unico e personalizzato per ogni realtà imprenditoriale.

Grazie al suo metodo 'Commarketing®', Stefania Bosi offrirà un approccio rivoluzionario, che unisce marketing e comunicazione in un unico processo, permettendo anche alle realtà più piccole di sviluppare una comunicazione strategica, ottimizzata e radicata nel territorio. Durante l'incontro, si scoprirà come trasformare le sfide della digitalizzazione in opportunità, senza mai perdere di vista l'essenza e l'autenticità dei prodotti e dei servizi offerti dalle aziende. Al termine, un'esclusiva sessione interattiva permetterà a tutti i partecipanti di individuare le aree di miglioramento della propria realtà.

All’incontro sono invitati a partecipare in modo particolare titolari e rappresentanti di imprese del settore agroalimentare.