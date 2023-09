Challenge Sanremo: aperto in grande stile l'evento internazionale con Gare Giovanili e Swimrun

Il weekend internazionale di Challenge Sanremo 2023 si è aperto in grande stile. Nell'area gara allestita in Piazzale Carlo Dapporto, si sono celebrati due momenti di sport che hanno regalato emozioni a non finire e hanno fatto da preludio alle gare della domenica.

"La mattinata e il primo pomeriggio - spiegano gli organizzatori - sono stati animati da oltre 100 giovani atleti di tutte le categorie giovanili che hanno affrontato le rispettive distanze di gare con grinta, determinazione e tanto divertimento. Un vero spettacolo di sport con i triatleti del futuro a fare da protagonisti che ha anticipato il Challenge Sanremo Swimrun – Memorial Alessio Bianchi. In ambito femminile, si è imposta l'atleta della Riviera Triathlon 1992 Vittoria Bergamini, al debutto in questa specialità dando filo da torcere anche ai migliori uomini e tenendo alti i colori della società organizzatrice dell'evento. Sul podio salgono anche Silvia Dray e Monica Fierile.Tra gli uomini, si impone Matteo Testa, arrivato in parata con Hugues Plessis, terzo posto per Samuele Lisdero.

In mattinata, Challenge Sanremo ha festeggiato la “bandiera azzurra” ricevuta dal Comune di Riva Ligure, il vessillo attribuito ogni anno a quei comuni che si distinguono per l’impegno nella promozione della pratica della corsa e del cammino e della salute più in generale, quali strumenti di benessere e qualità della vita. Alla presentazione del percorso di 2 km meritevole della bandiera e certificato Fidal ha partecipato anche il campione di triathlon Bart Aernouts (Belgio), vice campione del mondo.

Domani alle 8 in punto, scatterà il Challenge Sanremo su distanza media (1,9 km di nuoto, 90 km di ciclismo, 21 km di corsa) con oltre 300 atleti provenienti da tutto il globo, a seguire, alle 9:00, partirà il triathlon Sprint (0,75 km di nuoto, 20 km di ciclismo, 5 km di corsa) con 200 atleti in gara. Ricordiamo che la gara organizzata dalla Riviera Triathlon 1992 assegnerà le slot di qualificazione per TheChampionship. Livello elevatissimo per la gara su distanza media. Fari puntati sullo stesso Aernouts, vice campione del mondo Ironman a Kona nel 2018, vincitore del Challenge Roth nel 2017, campione del mondo di Duathlon nel 2010, in questa stagione primo al Challenge Frejus e secondo all’Ironman Nice e all’Ironman 70.3 Pays d’Aix. L’esperto triatleta belga proverà a respingere gli attacchi dei francesi William Mennesson e Simon Viain, entrambi sul podio dell’edizione 2022, e dell’australiano Caleb Noble, cha da diversi giorni sta prendendo confidenza con le strade della provincia di Imperia. Da segnare sul taccuino anche i nomi Andreas Dreitz (Ger), Giel Meesen (Ned), Jordi Montraveta (Esp) e dell’azzurro Emanuele Faraco. Tra le donne, è da tenere d’occhio la campionessa britannica Jodie Stimpson, che prima di virare verso le lunghe distanze è stata campionessa del mondo di triathlon (2010) e due volte medaglia d’oro ai Giochi del Commonwealth. Non si farà di certo intimorire la sudafricana Magda Nieuwoudt, a segno nei Challenge Davos, Gunsan e Frejus, e faranno parte della sfida per le medaglie Justine Guerard (Fra), terza lo scorso anno, Sarah Schoenfelder (Ger), Lisa Maria Dornauer e Gabriele Maria Obmann (Aut), Megan McDonald (Gbr), Charlene Clavel (Fra) e l’azzurra Lilli Gelmini.

Poco prima della partenza, alle ore 7.45, ci sarà l’esibizione dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo che eseguirà Il Canto degli Italiani, più conosciuto come l’inno di Mameli ossia l’inno nazionale italiano. La commistione tra musica e triathlon proseguirà verso la fine della giornata: al teatro del Casinò di Sanremo, che ospiterà le premiazioni degli atleti del Challenge e la finale del concorso RPM, l’Orchestra Sinfonica precederà la chiamata sul palco dei premiati delle gare di triathlon con l’esecuzione dell’Inno alla Gioia, l’ode di Friedrich Schiller utilizzata da Ludwig van Beethoven nella sua Nona Sinfonia".

RISULTATI GIOVANI: https://www.nextrace.net/timing/schedaclassifica.php?idgara=2938&lan=it

RISULTATI SWIMRUN: https://www.nextrace.net/timing/schedaclassifica.php?idgara=2937&lan=it

LIVE STREAMING: https://www.youtube.com/live/7btIytOsHJ4?si=lgkirMXoJfuolYgP