Riva Ligure è pronta a ricevere la Bandiera Azzurra: sabato l’inaugurazione del percorso con una camminata aperta a tutti

Riva Ligure è pronta a ricevere la Bandiera Azzurra ed a diventare città del cammino e della corsa. Domattina alle 10:30 è in programma una camminata non competitiva di 2 km aperta a tutti con partenza dal Santuario della Madonna del Buon Consiglio.

L’evento, inaugura il percorso podistico di 2 km denominato 'Benessere in Riva al mare' certificato dalla Federazione Italiana Atletica Leggera che ha consentito al Comune di Riva Ligure di ottenere l’importante vessillo dedicato alla pratica della corsa, del cammino e della salute.

L’itinerario, segnalato con cartellonistica dedicata, guida i partecipanti nel cuore di Riva Ligure, partendo da uno dei suoi luoghi simbolo, il Santuario della Madonna del Buon Consiglio, proseguendo lungo la pista ciclabile direzione Arma di Taggia e svoltando in corso Villaregia per camminare lungo la nuova passeggiata al mare con punto di arrivo all’altezza dell’approdo nautico 'I 5 feughi' al confine con Santo Stefano al mare.

Il prestigioso riconoscimento, conferito quest’anno a venti città italiane dalla Fidal e da Anci, verrà simbolicamente consegnato questa sera in occasione del Consiglio Comunale Straordinario e Solenne convocato alle 21:15 in piazza Matteotti in occasione dei festeggiamenti patronali dedicati a San Maurizio. Durante la serata verranno attribuiti dal Comune numerosi riconoscimenti e la FIDAL, rappresentata dal campione olimpico Maurizio Damilano, riceverà dalle mani del Sindaco l’istituto della Cittadinanza Onoraria.

Si apre dunque una grande festa all’insegna della condivisione, dedicata al territorio ed ai valori dello sport che proseguirà domani mattina con l’inaugurazione del percorso 'Benessere in Riva al mare' insieme a tanti testimonial dello sport.