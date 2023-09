Accordo Regione-Governo, 265 milioni per la Liguria: fondi anche per il Cavour di Imperia

C'è anche la riqualificazione del Teatro Cavour di Imperia, tra le opere finanziate attraverso l'Accordo per la Coesione firmato da Regione Liguria e Governo. Tempi di realizzazione condivisi e responsabilità certe, sono oggetto dell’Accordo e costituiscono la nuova governance del FSC 21-27, con l'obiettivo di arrivare alla rapida realizzazione degli interventi.

La dotazione complessiva del FSC 21-27 per la Regione Liguria ammonta a 265,80 milioni di euro, di questi, 35,3 milioni sono stati anticipati mediante la Delibera CIPESS 79/2021 e destinati a 31 progetti. La successiva Delibera 25/2023 ha stanziato ulteriori 230,41 milioni, da questa somma 40 milioni verranno impiegati per cofinanziare programmi europei (FESR e FSE+), mentre i rimanenti 190,4 milioni saranno destinati a 85 ulteriori interventi nei prossimi anni.



I progetti spaziano dal potenziamento dei servizi digitali al contrasto del dissesto idrogeologico, alla riqualificazione di teatri storici dove oltre al teatro di Imperia figurano anche il Carlo Felice di Genova e il Teatro Civico di La Spezia. Risorse che saranno destinate anche al rafforzamento delle infrastrutture di trasporto, alla rinnovazione dell'edilizia residenziale pubblica, fino alla conclusione di opere di grande rilevanza come il Nuovo ospedale Felettino di La Spezia.