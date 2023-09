A 'Cervo in Blu d’Inchiostro' il vincitore del Campiello Junior: sabato prossimo incontro con Nicola Cinquetti

Cervo e la grande letteratura, un binomio perfetto. Dopo il premio Strega, arriva a Cervo anche il Premio Campiello. All’Oratorio di Santa Caterina, per l’ultimo appuntamento di Cervo in Blu d’Inchiostro, sabato 23 settembre alle 17 ci sarà l’incontro con il vincitore, per la terna 7-10 anni, del Premio Campiello Junior, Nicola Cinquetti, autore del libro “L’Incredibile Notte di Billy Bologna“. Nicola Cinquetti sarà intervistato da Alixia Debora Patri, docente dell’Istituto Comprensivo di Diano Marina. Con la presenza di Stefania Zuccolotto, componente del Comitato di Gestione del Premio Campiello. Sarà presente Ilaria Barba, interprete LIS (Lingua dei segni italiana).

“La cultura rappresenta un pilastro fondamentale per la crescita delle giovani generazioni, che costituiranno la spina dorsale dell'imprenditoria di domani. Con questa consapevolezza è nato il Campiello Junior, realizzato in collaborazione con Pirelli e la Fondazione Pirelli, che nel pieno spirito del Premio Campiello mira a promuovere la lettura anche tra i più piccoli, stimolandone la creatività e l’immaginazione. Attraverso la lettura possiamo insegnare ai ragazzi ad avere una prospettiva globale e l’importanza di valori fondamentali come la tolleranza, il rispetto e l'apertura mentale. Con la partecipazione a Cervo in Blu d’Inchiostro il nostro percorso di valorizzazione culturale si arricchisce di un momento di divulgazione importante, all’interno di una storica rassegna letteraria con cui siamo felici di rinnovare la collaborazione anche quest’anno e con cui condividiamo valori ed obiettivi.” - ha dichiarato Stefania Zuccolotto, componente del Comitato di Gestione del Premio Campiello.