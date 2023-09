Otto convegni, una cena solidale e tanta musica animeranno Meating a Savigliano

Tra le molte iniziative che a Savigliano animeranno la prima edizione di “MEATING: di cotte e di crude - Percorsi di carne bovina Piemontese” ideata e realizzata dalla Fondazione Ente Manifestazioni di Savigliano dal 29 settembre al 1° ottobre, sono in programma alcuni momenti di dibattito che avranno luogo nell’apposita “area meeting” del percorso fieristico in piazza del Popolo, oltre a numerosi appuntamenti musicali e un’importante iniziativa solidale.

Venerdì 29 settembre, alle 20, sotto l’Ala Polifunzionale, verrà servita una cena benefica (antipasti/grigliata mista/contorno e dessert) il cui ricavato sarà devoluto, in parte, all’associazione Amici dell’Ospedale SS. Annunziata ONLUS per l’acquisto di un robot chirurgico da parte dell’ospedale cittadino per poter effettuare interventi in laparoscopia sempre meno invasivi.

L’associazione, con diverse iniziative e attività sul territorio, da 12 anni si occupa di raccogliere fondi destinati al potenziamento delle apparecchiature in dotazione all’ospedale e di patrocinare borse di studio per il sostegno di giovani medici da inserire in organico. La cena ha un costo di 60 euro ed è consigliata la prenotazione scrivendo una mail a info@entemanifestazioni.com o inviando un WhatsApp al numero 331/6545502.

Con l’obiettivo, invece, di approfondire alcuni aspetti legati alla carne bovina Piemontese e all’alimentazione sana, sono diversi i convegni organizzati in collaborazione con le associazioni di categoria del territorio e alcune realtà di primo piano del settore. La partecipazione ai diversi momenti è a ingresso gratuito.

Il programma si aprirà sabato 30 settembre, alle 9 , con il convegno “La Granda: il nostro nuovo sistema di etichettatura, approvato dal Ministero (IT 215 ET) legato al disciplinare di alimentazione dell’animale”. Il momento illustra la politica de La Granda che prevede, in ogni istante della produzione, la possibilità di “tracciare” il prodotto e la trasparenza delle origini dell’animale: dove e come è stato allevato e cosa ha mangiato. Questo è importante per spiegare al consumatore la natura e la provenienza del suo cibo, intrinsecamente legato alla qualità e biodiversità dei suoli. Questo è l’unico fattore che può veramente legare un prodotto al suo territorio e garantire l’unicità del Made in Italy.

Alle 10 , invece, avrà luogo il momento “La Piemontese fa sport” , a cura di Confagricoltura Cuneo. Con il contributo di una nutrizionista e di uno sportivo di fama nazionale verranno messe in luce tutte le proprietà benefiche della carne bovina Piemontese in relazione all’attività fisica e, in particolare, a quelle discipline sportive di resistenza che necessitano di uno sforzo prolungato. L’obiettivo è di informare i visitatori su un tema di sempre maggiore attualità, con un momento divulgativo, facendo altresì chiarezza sul fondamentale apporto nutrizionale che può avere la carne rossa per una dieta sana ed equilibrata.

Alle 11.30 spazio al convegno “ La Regione Piemonte per il benessere animale e allevamenti sostenibili” promosso dall’Ente regionale a cui interverranno: Paolo Balocco, direttore Agricoltura e cibo Regione Piemonte, Anna Valsania, dirigente settore Programmazione e coordinamento sviluppo rurale Regione Piemonte e Franco Dalmasso, titolare di un allevamento sostenibile con accordi di filiera.

Alle 9,30 , sempre all’interno del cartellone di MEATING, ma presso l’azienda agricola “La Riccardina” di Bodrero Carlo e Angelo a Savigliano (Strada Apparizione 66), si svolgerà invece il convegno organizzato da Coldiretti Cuneo dal titolo “La razza Piemontese tra sostenibilità e benessere” . Fra i temi che saranno trattati ci sono l’efficienza e la sostenibilità nell’allevamento del bovino da carne con un focus sull’alimentazione quale elemento fondamentale per l’accrescimento e la qualità dei capi, il benessere animale e il sistema ClassyFarm con i suoi impatti sulla premialità della PAC 2023-2027. Al convegno seguirà la visita all’allevamento aziendale.

Nel pomeriggio, si riparte alle 14.30 con l’appuntamento “Razza Piemontese da sempre sostenibile” promosso dall’Anaborapi per presentare, in particolare, il progetto I-BEEF portato avanti proprio dall’Associazione Nazionale Bovini di Razza Piemontese, con sui si mira a monitorare e ridurre le emissioni di gas ad effetto serra e a migliorare l’efficienza nell’utilizzo delle risorse alimentari in allevamento. Oltre a promuovere numerosi aspetti legati al benessere animale ed alla sostenibilità come il miglioramento della facilità di parto, della capacità materna, dell’efficienza riproduttiva, del temperamento degli animali allevati e della loro capacità di resistenza agli stress. È presa in considerazione anche la resistenza alle malattie e la riduzione dei difetti alla nascita nei vitelli.

Alle 16.30 si chiuderà con l’intervento “Macellai formati cercasi” , a cura di Agenform, con cui si vuole sottolineare il ruolo della formazione nel mestiere del macellaio specializzato, in un periodo in cui la professione è molto ricercata e garantisce un inserimento nel mondo del lavoro praticamente certo e con buone remunerazioni. L’Agenzia dei Servizi Formativi della Provincia di Cuneo presenterà il corso per diventare Tecnico Specializzato nelle produzioni alimentari (Carni e Salumi) ed altri percorsi fomativi nel settore.

Domenica 1° ottobre si prosegue con altri due momenti. Il primo, promosso dalla Compral Carne, sarà alle 9,30 dal titolo “La commercializzazione della Razza Piemontese: diversificazione dell’offerta per aumentare le quote di mercato” . Considerato il contesto particolarmente difficile del settore si parlerà delle strategie che possono in qualche modo contribuire a sostenere la domanda al fine di tonificare i prezzi e consentire agli allevatori una corretta remunerazione del prodotto. Le strategie commerciali da seguire non si muovono in un’unica direzione ma comprendono: aggregazione dell’offerta, assicurazione della qualità, costruzione di un rapporto corretto e costante con la clientela, investimenti in comunicazione, in strutture in personale qualificato sia a livello operativo sia a livello manageriale.

Il secondo appuntamento, a cura di Coalvi, avrà luogo alle 11 con titolo “La certificazione e la valorizzazione della carne di Razza Piemontese, anche attraverso i concetti di sostenibilità” . Il Consorzio di Tutela della Razza Piemontese valorizza la carne ottenuta da bovini di razza Piemontese anzitutto con la garanzia di origine del prodotto. Il secondo settore nel quale il Coalvi opera a tempo pieno è la comunicazione: dall’uscita periodica di inserti nei vari canali social alla pubblicazione di monografie dedicate alla carne fino al bilancio di sostenibilità delle 1.135 aziende accreditate nel circuito del Fassone di Razza Piemontese SQN. Uno studio approfondito realizzato con il supporto scientifico dell’Università di Torino che ha ribaltato completamente l’immagine che i media hanno costruito intorno all’allevamento bovino e alla zootecnia in generale.

“La sfida attuale è promuovere l’eccellenza della carne bovina di Razza Piemontese, che è di altissima qualità grazie all’importante attività di selezione genetica che poche altre razze possono vantare. C’è poi un’attenzione costante al benessere animale e alla sostenibilità degli allevamenti che, per via della loro struttura non intensiva, aiutano a custodire il territorio specie nelle Terre Alte. Qualità e sostenibilità sono proprio i requisiti richiesti dal consumatore e la Piemontese li rispetta appieno. Tuttavia, la zootecnia è uno dei settori più penalizzato dalla crisi. Ben vengano quindi manifestazioni come MEATING che contribuiscono al rilancio della nostra eccellente carne”, continua Enrico Allasia, presidente di Confagricoltura Cuneo.

“Questo nuovo evento, con radici nella storicità di gloriose rassegne del passato, legato ad eccellenze del territorio e proiettato con dinamismo al futuro, è la sintesi perfetta di come interpretare le manifestazioni in un tempo in cui occorre rinnovare il modo di rapportarsi con il pubblico. Confartigianato Cuneo ne sposa i valori di promozione di imprese e prodotti locali, con la certezza che sarà ulteriore occasione di impulso e crescita per il Saviglianese, e non solo”, dichiara Luca Crosetto, presidente provinciale di Confartigianato Imprese Cuneo.

Adriano Cavallito, presidente del CAP Nord-Ovest, sottolinea l’importanza dell’alimentazione in allevamento: “Presso il nostro stabilimento di Cussanio a Fossano (CN) produciamo una vasta gamma di mangimi per tutte le specie animali, rigorosamente NON OGM e con certificazione CSQA sull’intera produzione. Da molti anni ci siamo specializzati nella produzione di mangimi personalizzati per rispondere alle diverse esigenze delle aziende zootecniche. La scelta di utilizzare materie prime certificate e NON OGM rappresenta un importante passo avanti verso una produzione di mangimi di alta qualità, garantendo la salute e il benessere degli animali, la sostenibilità ambientale e la sicurezza alimentare per i consumatori. Motivo di orgoglio è l’alta specializzazione nell’alimentazione degli animali di Razza Piemontese, sinonimo di carni altamente prelibate, conosciute e apprezzate in tutto il mondo. La partecipazione a MEATING rappresenta un’importante occasione per far conoscere il ruolo che Cap Nord Ovest ricopre per il settore della zootecnia, il cui obiettivo è quello di valorizzare le produzioni locali e le tipicità del nostro territorio”.

“Siamo al lavoro perché la qualità assoluta della carne bovina di Razza Piemontese, di cui il nostro territorio è patria, sia riconosciuta come merita con prezzi che diano valore al lavoro degli allevatori, e perché approdi su nuovi mercati al di fuori dei confini cuneesi grazie all’IGP Vitelloni Piemontesi della Coscia. Valorizzare al meglio la denominazione IGP, ottenuta grazie al contributo decisivo della nostra Coldiretti, può fare la differenza anche in termini economici per contraddistinguere non solo una razza e una tipologia di allevamento, ma anche una tradizione alimentare unica e un grande patrimonio di eccellenza”, conclude Enrico Nada presidente di Coldiretti Cuneo.

Ma MEATING vuole essere anche luogo di incontro e aggregazione. Ecco, dunque, che oltre ai momenti di dibattito e ai numerosi show cooking, vasta è anche l’offerta di eventi serali in piazza del Popolo che animeranno la manifestazione con momenti di intrattenimento e musica per tutte le età.

Venerdì 29 settembre, dalle 20 , l’area meeting ospiterà il dj set “Tutta Fuffa” che accompagnerà i visitatori di MEATING nel momento della cena con musica “fresca e leggera”, mentre dalle 21 presso l’area show cooking si ballerà al ritmo della musica country con “Eli Dj”.

Sabato 30 settembre il programma di eventi collaterali è ancora più ricco, con diversi appuntamenti presso l’area show cooking. Dalle 20,30 alle 21, ci sarà l’esibizione di danza hip hop di “Out of Dance”, società che propone discipline di danza accademica e street in tutte le loro forme nella sede di Savigliano e in quella di Sanfrè, seguita dalle 21.15 alle 21.45 da quella a cura di “Ars Armonica”, storica società saviglianese che da anni promuove corsi di ginnastica ritmica per tutte le fasce di età sulle musiche più ballate, quali le danze hip hop e moderne. Dalle 22 , poi, sempre nello stesso spazio ci sarà il live show dei “12038”, gruppo formato nel 2022 dall’incontro di sei ragazzi del Saviglianese che dopo un primo periodo di gavetta caratterizzato da spettacoli per le strade della regione come buskers, hanno iniziato ad esibirsi nei locali e in diversi festival con un repertorio tipicamente Blues Rock.

Nello spazio meeting, invece, dalle 21 spazio al Dj set “MACS B2B SIC”. I due produttori e dee-jay Macs (Massimo Barberis, saviglianese) e Sic (Simone Panero, marenese) dopo svariate collaborazioni al Mam recording studio riporteranno la loro musica sul palco per far divertire tutti i giovani che accorreranno a MEATING.

La serata di domenica 1° ottobre prevede, invece, dalle 19,30 il Dj set “ELID SAX B2B PEPO DJ” presso l’area meeting, che vedrà l’esibizione di Elid Sax (Mauro Lo Pumo, sassofonista) accompagnato da Pepo Dj (Matteo Pepino) che intratterranno il pubblico in un’atmosfera musicale varia, dai grandi classici fino all’improvvisazione su ritmi Funky House.

Dalle 20 , infine, nell’area show cooking la cover band di Savigliano, “Gli Angeli” guidata dal frontman e chitarrista del gruppo “Bobo”, Alberto Bosio, eseguirà cover di brani italiani e stranieri, rivisitati in chiave rock.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero e gratuito.