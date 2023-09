Taggia: al teatro del Banchéro in scena ‘Voci dell'Anima’ per la regia di Pino Petruzzelli

I corsi di teatro di Officina Banchéro saranno presentati domenica 24 settembre (Teatro del Banchéro, Taggia, via Soleri 12, ore 18.00, ingresso gratuito su prenotazione +39 333 282 0196). In questa occasione verrà presentato lo spettacolo “Voci dell’Anima”, che nasce da un percorso teatrale condotto lo scorso autunno dal regista e attore Pino Petruzzelli e svoltosi all’interno di Officina Banchéro. Il laboratorio era finalizzato a sostenere e a credere ancora in una creatività capace di immaginare il futuro. Un laboratorio volto alla scoperta dell’unicità che abbiamo dentro di noi attraverso l’arte dello scrivere e del recitare.

Dopo aver lavorato alla scrittura di un testo teatrale, quello stesso testo è stato "performato" dall'autore sotto la guida di Petruzzelli. “Voci dell’Anima” è un viaggio breve dentro se stessi alla ricerca di una risposta o a trovare una domanda. Un viaggio commovente, divertente e pieno di speranza.

Saliranno sul palco alcuni dei protagonisti del laboratorio:

Alessandra Sasso

Alessandra Savona

Lucia Barbera

Laura Trimarchi

Vincenzo Genduso

Barbara Calvini

Teo Ricci

Roberta Andreetto

Maura Amalberti



Regia: Pino Petruzzelli

Allestimento dello spazio: Marco Barberis

I corsi per gli adulti - diretti da Mariella Speranza e Massimo Brizi - saranno rivolti sia a chi ha già avuto esperienze di recitazione che alle persone che si avvicinano per la prima volta al teatro. Gli insegnanti, dopo un primo incontro a titolo gratuito, valuteranno a quale gruppo aggregare ogni singolo allievo. Le lezioni si terranno una volta alla settimana il mercoledì pomeriggio il primo gruppo, e il mercoledì sera il secondo gruppo.

I corsi per bambini e ragazzi, le cui classi verranno formate dopo le iscrizioni, saranno diretti da Marion Lolita Mélissa Constantin, giovane e brillante attrice francese.