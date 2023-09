La Trattoria Salvetti di Paroldo vince il contest "Carrello Gourmet" promosso dai Ristoranti della Tavolozza in collaborazione con il Caseificio Beppino Occelli (Foto)

Una bella giornata di festa con tanti chef, ristoratori e giornalisti ha concluso il concorso che si poneva l’obiettivo di promuovere i formaggi nella ristorazione. Presenti alla cerimonia di premiazione anche Bruno Gambarotta e Barbara Ronchi della Rocca, che insieme al presidente dei Ristoranti della Tavolozza, Claudio Porchia e Umberto Milano, ufficio stampa Beppino Occelli, hanno dato vita ad un incontro sul tema l'importanza dei formaggi all'interno dei menù. Bruno Gambarotta ha proposto all’attenzione del pubblico alcune interessanti citazioni sul tema ed ha concluso proponendo corsi di recitazione ai camerieri che devono presentare i piatti dei formaggi non limitandosi ad una semplice elencazione delle tipologie presenti nel piatto, ma devono raccontarne la storia. Molto interessante anche l’intervento di Barbara Ronchi della Rocca sul galateo dei formaggi, come deve essere servito dal cameriere e come deve essere gustato a tavola, e sugli abbinamenti con il pane, i vini, i mieli e le confetture.



Al termine dell’incontro applaudito l’intervento di Enrico Anghilante, editore del gruppo Morenews, importante media partner del contest, il quale ha ribadito l’impegno a sostenere il territorio e le aziende che ne rappresentano l’eccellenza, come il caseificio Beppino Occelli.

Alla premiazione del contest "Carrello Gourmet" hanno partecipato insieme agli chef e ristoratori, Loretta Tabarini, organizzatrice del concorso “Fiormaggio” della Vallecamonica, Giampietro Meinero responsabile condotta Slow Food della valle Bormida, Caterina Quaglia, presidente della sezione piemontese delle Lady Chef, Brusato Armando, presidente della Guilde Internationale des Fromagers e il padrone di casa Beppino Occelli.

Sono stati premiati i ristoranti che si sono distinti nella difesa e promozione della cultura enogastronomica, in particolar modo quella legata ai formaggi. Il contest riservato ai locali, che promuovono i formaggi e ne raccontano la storia, ha coinvolto oltre cento ristoranti della Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta.

Questo il risultato finale:

1. Trattoria Salvetti, via Coste, 19, 12070 Paroldo CN

2. Ristorante Felicin via D. Vallada, 18, Monforte d'Alba CN

3. Trattoria Le Aie, via Roma, 29, 12050 Castellinaldo d'Alba CN

4. Ristorante Le 12 Arcate via Giovanni Randaccio, 74/b, Torino e Locanda Le Macine del Confluente loc. oxentina, Badalucco (IM)

A tutti i cinque finalisti sarà consegnata una targa, come riconoscimento per l’impegno a valorizzare le produzioni casearie all’interno della ristorazione, e per i primi tre classificati premi consistenti in fornitura di formaggi della Gran Riserva di Beppino Occelli e inserimento con menzione speciale all’ interno della guida dei ristoranti della tavolozza. Al vincitore è stato dato come premio anche un bellissimo carrello per i formaggi.

Ed al termine una deliziosa degustazione di formaggi di Beppino Occelli, fra cui lo straordinario burro e la novità del formaggio pizza, le gustose specialità dello chef Marcello Sandrone di Villa Bernasconi, flan di formaggi, crespelle ai funghi e panna cotta al caramello salato.