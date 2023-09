Sanremo: dà in escandescenze e inizia a buttare a terra i motorini, intervengono forze dell'ordine

A Sanremo sono dovute intervenire le forze dell'ordine per un uomo che ha iniziato a dare in escandescenze al rondò Garibaldi. L'individuo, un 44enne di Ventimiglia, ha iniziato a buttare a terra alcuni scooter posteggiati.

Pochi minuti dopo sono intervenuti sul posto le pattuglie dei Carabinieri e della Polizia Locale di Sanremo. L'uomo è stato immobilizzato e portato via dai militari, per accertamenti.



Al momento ignote le cause che hanno portato il 44enne ad accanirsi contro i veicoli. In questi casi, se qualcuno dei proprietari riscontrato danni al proprio mezzo può rivolgersi a Polizia Locale e Carabinieri.