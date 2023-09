Ventimiglia: per le Giornate Europee del Patrimonio 2023 all’Area Archeologica di Nervia… ‘Le pietre sussurrano!’

Sabato 23 settembre presso l’Area Archeologica di Nervia in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio andrà in scena lo spettacolo teatrale “Le pietre sussurrano”.

L’evento è organizzato in collaborazione con l’associazione Culturale Liber Theatrum e sarà la prima assoluta di un’opera itinerante scritta appositamente per essere rappresentata nella suggestiva cornice della città romana di Albintimilium, spaziando nella storia e nei secoli includendo nello scenario anche scorci completamente diversi, come i vecchi gasometri dell’officina del Gas.

Lo spettacolo, diretto da Diego Marangon, che è anche presidente dell’associazione, vuole dar voce alle tante presenze, più o meno illustri, nate in questo lembo di Liguria e che hanno lasciato traccia indelebile.

Gli spettatori verranno guidati in un percorso “archeologico/recitato” che si snoderà tra l’area dei gasometri (eccezionalmente messa a disposizione dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le province di Imperia e Savona), dove potrete ammirare le rovine delle insulae (le case dei Romani meno abbienti) delle terme e del teatro romano: un percorso di narrazione di fatti e persone dove Storia e storie si intrecciano e si fondono.

Sono previsti tre partenze scaglionate alle ore 17.30 – 18.00 e 18.30 per un massimo di 35 persone a gruppo.

Prenotazione obbligatoria.

E’ possibile prenotare al numero di telefono 3386273449, via mail liber.theatrum@gmail.com oppure on line, sulla piattaforma Eventbrite https://shorturl.at/csyE2

Il costo del biglietto (4 euro) comprende lo spettacolo, la visita del sito archeologico e una degustazione di vini offerta dalla Direzione Regionale Musei della Liguria.

Per ulteriori informazioni:

drm-lig.albintimilium@cultura.gov.it

tel: 0184 252320

www.libertheatrum.com