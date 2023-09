Sanremo: ‘Cantaestate ‘23’, vincono Matteo Lavagna e Mirko Don Santo

Mirko Don Santo (con il brano Nothing compares to you) e Matteo Lavagna con (Hallelujah nella versione di Axel Rudi Pell) si sono aggiudicati il ‘Cantaestate ‘23’ nella categoria ‘Under’.

La giuria di qualità, composta dal maestro ferdinando Mongelli, Dal Maestro Gianluca Boetti, dal maestro Marcello Parodi e dalla cantante e performer Giorgia Corradi, hanno cosi decretato la loro vittoria. Al secondo posto, nella categoria over, si è classificato Gian Carlo Silvestri mentre, nell’under Alessandra Mari. Terza overa Yara De Carvalho e under Raja Qandil.

Il trofeo come migliore interpretazione e andato a Maria Nardozza, quello giuria popolare invece a Barbara Vitale mentre il premio della critica al giovane Paolo Martini. Il direttore artistico Alex Penna ha consegnato il trofeo Bahama Star a Maria Clotilde Muzio, il trofeo associazione Viva Armea a Ferruccio Barricalla mentre quello ‘Alma Percorso Vocale’ lo ha vinto la più piccola concorrente, Marleny Penna.

Era presente l'assessore al turismo e manifestazioni Giuseppe Faraldi, che ha voluto salutare il numeroso pubblico intervenuto all'evento e fare gli auguri ai cantanti che si sono esibiti, nonchè esporre anche nuove programmazioni nel corso dell'anno.

“Siamo molto soddisfatti – dice il presidente di ‘Viva Armea, Alex Penna - della riuscita di tutti gli eventi organizzati, atti alla salvaguardia tutela e rilancio del territorio, sensibilizzando la cittadinanza e l'amministrazione comunale, alle problematiche della zona Est di Sanremo”.

Le serate sono state presentate da Agostino Orsino, che ha condotto la kermesse con passione fino al verdetto finale. “Uno speciale ringraziamento – termina Penna - va ai photomaker Elisabetta Musante e Mauro Frassinetti che ci hanno accompagnato per tutto l'evento, immortalando i momenti più belli. Grande novità è stato l'intervento di Gian Carlo Platino che filmato la diretta tv streaming su Youtube. Un grazie alle scuole di canto Art of School di Albenga della vocal coach Veronica Seriani, la Music Style di Cairo Montenotte capitanata dall'insegnante di canto Daniela Tessore,e gli allievi di Alma Percorso Vocale. La gestione degli ospiti e degli eventi interni al concorso, e stata gestita da Luca Rolando parrucchiere di Taggia e il suo staff, avvalendosi della collaborazione degli sponsor ufficiali :Tutto su misura, Romantic Chic, Bell's Cosmetici”.