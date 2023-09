Sanremo: all'Ariston il lancio internazionale di un nuovo fondo di investimento di Azimut

Azimut sceglie la città di Sanremo e il teatro Ariston come location per il lancio internazionale del nuovo fondo di investimento Azimut Automobile Heritage Enhancement (“AHE”) dedicato alle auto storiche da collezione, primo ed unico fondo di investimento evergreen al mondo.

L’evento, che si terrà il giorno 20 settembre a partire dalle 18, vedrà coinvolta la città con una esposizione di auto storiche in piazza Borea d’Olmo due Ferrari ed altre sorprese. A seguire per gli invitati la presentazione del fondo e una macchina molto speciale verrà celata all’interno del teatro.

Azimut, gruppo indipendente e globale nell’asset management, nel wealth management, nell'investment banking e nel fintech al servizio di privati e imprese, attraverso la Rete di Financial Partner e Wealth Manager della Liguria presenterà a Sanremo in un evento esclusivo Azimut Automobile Heritage Enhancement (“AHE”) il primo prodotto d’investimento evergreen sul settore delle automobili storiche e di prestigio con un approccio sostenibile.

L’evento risponde all’interesse del fondo di promuovere la visibilità e la conoscenza del patrimonio culturale italiano ed europeo e sarà un’occasione per vivere un’esperienza unica e approfondire un prodotto innovativo in grado di creare valore per auto sportive storiche che costituiscono patrimonio artistico frutto di ingegno e di talento.

All’evento organizzato da Pierluigi Garibaldi e Franco Bagliani e dal team locale di Azimut, patrocinato dal comune di Sanremo, parteciperanno i gestori del fondo e il presidente di Azimut Pietro Giuliani e alcuni componenti del team principal di Ferrari, importante partner del fondo e vedrà la presenza dell’assessore al turismo Giuseppe Faraldi.

AHE è un fondo di investimento alternativo, altamente innovativo, gestito da Azimut Investments S.A. con l’advisory di Alberto Schon, CEO di Rossocorsa operatore leader nel settore automobilistico. Lanciato lo scorso maggio, il fondo ha una strategia di investimento incentrata su auto d’epoca di lusso, “Supercar” e “Hypercar” prodotte in serie limitata con un valore medio superiore al milione di euro. Inoltre, la promozione di caratteristiche di sostenibilità svolta dal fondo ai sensi dell’articolo 8 della normativa europea SFDR, permette di valorizzare i contenuti culturali e tecnologici delle auto e l’eredità storica della manifattura automobilistica del nostro Paese contribuendo a 4 dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite.

La presentazione a partire dalle 19 al teatro Ariston Sanremo.