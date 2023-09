Sanremo: degrado in via Roglio, i residenti "Abbiamo chiamato per far pulire ma nessuno interviene!" (Foto)

Degrado e abbandono, da questa mattina in via Roglio a Sanremo, la strada pedonale che da via San Francesco porta nella Pigna, la città vecchia.

I soliti ignoti (e maleducati) hanno gettato vestiti, coperte ed altro (tra cui anche alcune lettere e bollette con tanto di indirizzi) lasciandole sul selciato. I residenti ed alcuni commercianti della zona hanno chiesto l’intervento di Amaie Energia per la rimozione.

“Purtroppo – ci hanno detto – nonostante le diverse telefonate, nessuno è intervenuto”.