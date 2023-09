Va in pensione Giancarlo Perato, decano dei soccorritori del Golfo Dianese e fondatore della Croce d'Oro

15 settembre 2023: ultimo giorno in divisa per Giancarlo Perato, decano dei soccorritori dell’imperiese; fondatore e 'motore' principale da assai più di 30 anni della Croce d’Oro di Cervo di cui, fino ad oggi, è stato Direttore dei Servizi.

Impossibile tenere il conto dei soccorsi e dei servizi di trasporto infermi effettuati da quel lontano 1991, quando con un piccolo gruppo di volontari cervesi ed una ambulanza ricevuta in dono dalla Consorella “Croce Bianca” di Albenga, ha iniziato ad 'uscire in sirena' da e per il Golfo Dianese. Come, del resto, è lunga la lista delle persone che potrebbero in qualsiasi momento testimoniare di essere ancora … “in circolazione” proprio per merito suo.

Tempi eroici, quelli degli esordi, ci ha più volte raccontato 'Gian'. Pochi mezzi ma tanto entusiasmo. Tempi ancora condizionati da una filosofia e una pratica del pronto intervento sanitario oggi completamente stravolte e che hanno richiesto alle Pubbliche Assistenze di uniformarsi ad una standardizzazione che pone costantemente l’asticella delle prestazioni di uomini e presidi verso livelli tecnici, di professionalità e di preparazione sempre più elevati e complessi.

Un processo che Giancarlo Perato, in qualità di istruttore e formatore, oltre che di coordinatore, alla Croce d’Oro, ha svolto con l’unanime riconoscimento e la stima indiscussa sia degli operatori del settore, come dei soci e, specialmente, dei volontari, che accanto a lui sono cresciuti, si sono avvicendati ed hanno lavorato sui più disparati scenari.

Giancarlo Perato ha dato il meglio di sé non solo dal savonese a Ventimiglia, ma anche nelle occasioni di gravi calamità naturali, come quella dell’Alessandrino del ’94, o nell’alluvione di Genova del 2014 e non solo con preparazione e scrupolo, ma con chiarezza di idee, innato 'colpo d’occhio', rapidità di decisone e specialmente con un grande carisma che anche nelle emergenze più gravose lo ha sempre fatto spiccare come leader naturale: il burbero più umano; il 'competente' di riferimento, dalle cui labbra tutti pendono quando 'si va nel difficile'.

La Signora Perato, Marvin Di Quinzio, assicura di aver già lavato e riposto la divisa di Giancarlo in uno scatolone. Noi tutti che lo conosciamo bene, le crediamo, ma sappiamo perfettamente che il transito da 'Capo effettivo e indiscusso della Croce d’Oro' a 'pensionato' non durerà più di qualche minuto. Giusto il tempo per diventare il 'Volontario N°1' della sua insostituibile creatura.

Il Consiglio Direttivo, i dipendenti, i volontari e i soci della Croce D’Oro di Cervo e Imperia, con tutti gli amici che si vogliono aggregare, hanno inviato i migliori auguri di 'Buona vita' all’impareggiabile Direttore, Giancarlo Perato