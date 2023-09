La Polizia Stradale intensifica i controlli in provincia di Imperia in occasione dei “Safety days”

La Polizia Stradale di Imperia, nell'ambito dei propri servizi istituzionali, ha aderito alla campagna Roadpol programmando specifici servizi di controllo e repressione dei comportamenti ritenuti tra le maggiori cause di incidenti gravi. Nella settimana dal 16 al 2 settembre, verranno intensificati i controlli sulla velocità, sull'utilizzo dello smartphone alla guida, e sul mancato uso delle cinture di sicurezza. La campagna verrà inoltre richiamata sui pannelli a messaggio variabile della rete autostradale con messaggi di sensibilizzazione.



Per la prevenzione e l'educazione stradale, sono stati organizzati due appuntamenti nelle scuole secondarie di primo grado di Riva Ligure e San Lorenzo al Mare, il 28 settembre dalle 10.30 alle 11.30 e il 29 settembre dalle 11 alle 12.

Nel corso degli incontri, oltre al video di sensibilizzazione, verranno proiettate slide e immagini per rendere consapevoli le future generazioni di conducenti sull'importanza di assumere comportamenti corretti alla guida, per la propria ed altrui salvaguardia.

Il Network Europeo delle Polizie Stradali "Roadpol" - European Roads Policing Network, ha confermato, anche per il 2023, l'evento europeo “Safety days”.

L'iniziativa, che ha il supporto della Dg-Move (Direzione Generale della Mobilità e dei Trasporti) della Commissione Europea, si inserisce nell'ambito della settimana Europea della Mobilità che avrà luogo dal 16 al 22 settembre e ha lo scopo di ottenere, a livello europeo, una giornata con zero vittime sulle strade.



Gli obiettivi della campagna sono quelli di: aumentare la consapevolezza sociale del fenomeno della mortalità ed incidentalità grave sulle strade europee; richiamare l'attenzione degli utenti della strada sulla necessità di riallinearsi agli obiettivi europei relativi alla riduzione del 50% del numero di vittime sulla strada per il 2030; dimostrare che, con un ampio sostegno della collettività, si può essere in grado di ridurre il numero di vittime e feriti gravi sulle strade europee.