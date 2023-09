Ospedaletti: passaggi a oltre 140 km/h in città, a breve l'impianto semaforico 'Red Evolution'

Dopo l'okay dell'Anas, mancano solo alcune questioni tecniche prima che il nuovo impianto semaforico detto Red Evolution entri in funzione 24 ore su 24. Il Red Evolution non scatta fotografie ma registra video in alta definizione e copre un'ampia zona rilevando eventuali violazioni al Codice.

La decisione di installare questo strumento è stata presa dall'Amministrazione Comunale dopo aver verificato gli esiti di due campagne di rilevazione di velocità svolte nel 2022 dalle quali è emerso che molti automobilisti e motociclisti avevano superato i limiti cittadini con punte di velocità esageratamente pericolose per la pubblica incolumità.

Il raffronto tra analoga campagna di rilevazione effettuata nel 2018 con la media di infrazioni gravi ai limiti di velocità fissata a 105,45kmh, con quella del 2022 salita addirittura a 126kmh, ha imposto un intervento da parte delle autorità competenti, tenendo anche presente che nelle due settimane risalenti al mese di giugno dell'anno scorso, analoghe infrazioni accertate dagli elaborati in possesso della Polizia Municipale sono state addirittura 609, con velocità accertate sino ad una punta massima di 141kmh (oltre a diverse superiori ai 130kmh), rilevate non solo negli orari notturni ma anche in quelli diurni.

Intanto, i responsabili della Polizia Municipale, affiancati da esperti, stanno anche studiando come migliorare, ottimizzandola, la tempistica dei ben 13 impianti semaforici cittadini.