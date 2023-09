Torna la Sanremo Cup Memorial Dado Tessitore: le gare al via il 23 a Ospedaletti

Il grande volley si appresta a tornare ancora una volta nel ponente ligure, grazie alla Nuova Lega Pallavolo Sanremo. Come tradizione, i primi weekend autunnali ospitano i vari appuntamenti della Sanremo Cup Memorial Dado Tessitore.



Il format della 39ª edizione è quello ormai consolidato da diversi anni: un test match internazionale con formazioni di alto livello e due tornei giovanili. In attesa del palasport di Sanremo, il via da Ospedaletti (palestra via Isnart), sabato 23 settembre (ore 17.45, ingresso libero) con la sfida di serie A1 femminile tra le ragazze della Reale Mutua Fenera Chieri, vincitrici qualche mese fa della Challenge Cup ed eliminate nei playoff alle soglie delle semifinali, e le campionesse di Francia del Volero Le Cannet, prossime protagoniste della Champions League.



Due formazioni che hanno variato parecchio i rispettivi roster, di cui fanno parte anche atlete che hanno di recente disputato l’Europeo: l’azzurra Loveth Omoruyi (attualmente in ritiro in vista del torneo di qualificazione olimpica) e la greca Anthouli per il club torinese guidato da coach Giulio Bregoli e la croata Stimac per la formazione della Costa Azzurra allenata dal serbo Danilo Pejovic. Da segnalare, nelle file del Chieri, anche la savonese Ilaria Spirito (libero) e la palleggiatrice Ofelia Malinov, rimasta fuori quest’estate dal giro azzurro.La sfida sarà un importante banco di prova in vista dei primi impegni ufficiali della stagione: la massima serie scatterà, sia in Italia che in Francia, nel weekend del 7-8 ottobre.



Sarà un’ulteriore occasione di confronto tra il volley azzurro e quello transalpino, dopo il recente confronto nell’Europeo femminile e quello, molto probabile (se il sestetto di De Giorgi stasera supererà a Bari l’Olanda nei quarti), nella semifinale della rassegna continentale maschile, questo venerdì a Roma.L’incontro di Ospedaletti sarà preceduto, presso lo stesso impianto, da una lezione, valida quale aggiornamento tecnico per gli allenatori Fipav di tutta la Liguria, tenuto da Davide Partegiani, preparatore atletico del Chieri e della nazionale italiana Under 19 femminile. Questo il titolo: “Preparazione atletica nella pallavolo: cenni sull’allenamento del giovane”.



I due successivi fine settimana saranno invece caratterizzati da altrettanti tornei giovanili, in programma presso l’impianto sportivo del Mercato dei Fiori di Sanremo, in Valle Armea. Si giocherà sui due campi intitolati alla memoria di Enrico Chiavari, a lungo presidente della Nlp. Dapprima (sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre) toccherà alla categoria Under 14 femminile (formazioni in via di definizione), mentre a chiudere l’evento, sabato 7 e domenica 8 ottobre, sarà ancora una volta un tabellone maschile, l’Under 15, cui parteciperanno otto squadre, tra cui alcune tra le più quotate del panorama nazionale: Diavoli Rosa Brugherio, You Energy Piacenza, Modena, Cuneo, Parella Torino, Montichiari e, per la Liguria, Colombo Genova e Toirano-Alassio.



La 39a Sanremo Cup Memorial Tessitore, organizzata sotto l’egida della Federazione Italiana Pallavolo, è inserita nel calendario manifestazioni 2023 del Comune di Sanremo, ente promotore insieme alla Regione Liguria, è sostenuta dal Laboratorio CT ed è patrocinata da Coni Liguria, Provincia di Imperia, Csen e Panathlon Club Imperia-Sanremo. Per l’appuntamento di Ospedaletti l’organizzazione, targata Nlp Sanremo, si avvale anche della collaborazione del Comune di Ospedaletti, del San Giovanni Volley e dell’Associazione U Descu.