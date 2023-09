Imperia: proseguono gli appuntamenti a L'Approdo sul molo lungo di Oneglia

Proseguono anche a settembre eventi e incontri all’Approdo di Imperia, il progetto di animazione estiva dell’Infopoint della pesca e delle produzioni agroalimentari del territorio sul molo lungo di Oneglia. Gli appuntamenti come sempre saranno a cura di CIA Imperia, CNA Imperia, Coldiretti Imperia, Confartigianato Imperia, Confcommercio Imperia, Confcooperative Imperia, Legacoop Liguria.

Da giugno l’Approdo è diventato polo agroalimentare, del mare e del turismo sostenibile e rigenerativo di riferimento grazie a un progetto del FLAG / GAC “il Mare delle Alpi” promosso dalla Camera di commercio Riviere di Liguria in collaborazione con le Associazioni di categoria e con lo scopo di rilanciare la centralità della pesca, dell’agricoltura e delle comunità locali dell’imperiese.

Qui il programma di settembre. Tutti gli eventi sono ad accesso libero e gratuito. Informazioni al numero 3371043629 e sulla pagina Facebook 'L’Approdo'.

Mercoledì 13 ore 11: Agribike

Conoscere il territorio e le aziende agricole con i loro prodotti tramite percorsi rurali andando alla scoperta delle tradizioni liguri e costruire una rete di collegamento tra aziende agricoleda percorrere in e bike o a piedi. Evento a cura di CIA Imperia in collabor azione con Intibrikki, Associazione Monesy Young, Riviera dei fiori outdoor.

Giovedì 14 ore 16.30 : I segreti dell’acciuga

con Luigi Arcella comandante motobarca Ineja II. A cura di Legacoop Liguria

Venerdì 15 ore 18: A scuola di nodi col pescatore Mimmo

Laboratorio per imparare la tradizione marinara insieme al comandante della Freccia Nera, a cura di Legacoop Liguria.

Sabato 23 dalla 17 alle 22 Evento speciale - L'Approdo in... Fermento!

A cura di CNA Imperia arriva un'entusiasmante giornata di festa per celebrare il meraviglioso mondo della fermentazione. Si svolgerà sul suggestivo Molo Est del Porto di Imperia Oneglia, trasformando la zona in un vero e proprio paradiso per gli amanti dei prodotti fermentati. I visitatori avranno avuto l'opportunità di scoprire il mondo dei prodotti fermentati e le delizie locali godendosi una serata indimenticabile sul molo del porto di Oneglia. Una celebrazione unica dedicata alla fermentazione e all'eccezionale cultura culinaria della nostra provincia. L'Approdo in... Fermento! un'esperienza indimenticabile per tutta la famiglia, con cibo delizioso, intrattenimento e scoperte culinarie che renderanno questa giornata speciale. La festa inizierà alle 17.00 con l’apertura delle porte: i visitatori saranno accolti da un'atmosfera festosa e dall'irresistibile profumo di prodotti fermentati. Ogni stand sarà allestito in modalità fiera, con i produttori locali pronti a condividere le proprie deliziose creazioni con i visitatori. Tra le esperienze gustative, ecco qualche anticipazione:

Stand del Pane Artigianale: assapora una varietà di pane fresco appena sfornato, da baguette croccanti a pagnotte rustiche.

Birra Artigianale: scopri il mondo delle birre artigianali locali, con degustazioni guidate dai mastri birrai.

Vini del Territorio: assaggia i vini pregiati delle cantine locali in compagnia dei produttori.

L'Arte dei Formaggi: ammira, odora e gusta una selezione di formaggi locali, da quelli freschi a quelli stagionati.

Dolci da Sogno: delizie per soddisfare il tuo palato, tra cui dolci lievitati e dessert tradizionali.

Salumi e affini: una varietà di salumi e carni provenienti da produttori locali.

Non mancherà la musica dal vivo, con artisti locali, ma nemmeno i laboratori del gusto, dove esperti spiegheranno i segreti della fermentazione e risponderanno alle domande dei visitatori aiutati dalle degustazioni dei prodotti di cui si parla. Spazio infine al mercato artigianale: oltre ai prodotti fermentati, ci sarà l'opportunità di acquistare creazioni artigianali locali, regali unici e souvenir.

Domenica 24 ore 18: Eccellenze di gusto che fanno bene

Stefano Pezzini, giornalista ed esperto di cultura ligure, e Leslye Pario, nutrizionista in un dialogo sui prodotti della cooperativa di produttori agricoli Alta Valle Arroscia. I soci sono produttori di olio, olive, aglio di Vessalico, zafferano, vino, conserve di verdure e miele

Mercoledì 27 ore 11: Agribike

Conoscere il territorio e le aziende agricole con i loro prodotti tramite percorsi rurali andando alla scoperta delle tradizioni liguri e costruire una rete di collegamento tra aziende agricoleda percorrere in e bike o a piedi. Evento a cura di CIA Imperia in collabor azione con Intibrikki, Associazione Monesy Young, Riviera dei fiori outdoor.

Mercoledì 27 ore 17: Nuovi metodi di comunicazione per le aziende agroalimentari

Incontro con la Presidente del sindacato Information Technology Stefania Bosi. A cura di Confcommercio Imperia

Giovedì 28 ore 18: Pesto al mortaio e degustazione olio – laboratorio .

Scoperta e tradizione del Basilico Genovese DOP e laboratorio pratico di analisi sensoriale oli con focus su Olio Riviera Ligure DOP. A cura di Coldiretti Imperia

Venerdì 29 ore 18: A scuola di nodi col pescatore Mimmo

laboratorio. Imparare la tradizione marinara insieme al comandante della Freccia Nera, a cura di LEGACOOP Liguria.

Sabato 30 ore 11: Laboratorio Ittico-Gastronomico con degustazione

Con l’Ittiturismo Patrizia di Sanremo a cura di Legacoop Liguria