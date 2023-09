A Imperia un pomeriggio di note per tutte le età con Pànta Musicà

Oggi sarà un pomeriggio ricco di musica di ogni genere quello di organizzato dall'associazione Pànta Musicà nel giardino della sede di via Vecchia Piemonte 83/4 a Imperia Oneglia a partire dalle 17.

“Vecchi e nuovi amici saranno i benvenuti - dice Giovanni Sardo, presidente dell'associazione presente a Oneglia da 28 anni - abbiamo preparato un nido musicale per i più piccini da 0 a 3 anni, un fiaba-concerto di cui i bimbi dai 3 anni saranno protagonisti, accompagnati dal Pàntamusicà Ensemble e da Veronica Ioppolo, i più grandi, dai 5 anni, faranno un tuffo nella musica suonata dai nostri docenti e chi è alla ricerca del suo strumento del cuore potrà, oltre che ascoltare le esibizioni, toccare con mano i diversi strumenti, parlare con i musicisti, respirare la musica. La musica è per tutti, senza limiti di età”.

Saranno presenti i musicisti dell’associazione, oltre al presidente col violino: Leonardo Ferretti, Giorgio Piovano e Laura Bordoni al pianoforte, Luca Ardissone alla chitarra classica, Davide Calvini al clarinetto e al sax, Monica Alizeri al flauto, Federica Vallebona al violoncello per la parte classica.

Per la parte jazz pop rock ci saranno Folkert Beukers alla batteria, Francesco Repola Batteria e percussioni, Alessandro Sapiolo e Silvia Novellini al canto, Ines Aliprandi per il canto jazz, Alessandro Boario per la chitarra elettrica.

L'ingresso è libero, per i bambini da 0 a 7/8 anni è necessaria la prenotazione. Per informazioni chiamare il 3929516481 o visitare il sito www.pantamusica.it

