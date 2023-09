Sanremo: eucaliptus crollato in via Tasso, il proprietario del terreno non si trova e il Comune paga di tasca propria

Passato lo spavento per l’improvviso crollo, è stato subito il momento di pensare ai danni materiali provocati dall’eucaliptus che lo scorso 19 luglio si è improvvisamente abbattuto sulla strada in via Tasso, a Sanremo. L’albero è precipitato su due auto posteggiate, distruggendone una, oltre ad aver danneggiato la rete elettrica di zona e ad aver provocato altre conseguenze minori nell’area circostante. Tutti danni che, come prevede la legge, sarebbero stati a carico del proprietario del terreno del quale, però, al momento non c’è traccia.



Il Comune di Sanremo e il comando della Polizia Locale non hanno avuto modo di risalire a un nome o a una società a cui poter inviare il conto dei danni e le spese per il ripristino. Così Palazzo Bellevue ha dovuto mettere in conto, come debito fuori bilancio, la spesa di 3.880,56 euro per i lavori si somma urgenza utili alla rimozione dell’albero e all’abbattimento di due stipiti di palma.



L’intervento è terminato nelle ore successive al crollo e, ora, Comune e Polizia Locale proseguiranno nella loro ricerca di un proprietario responsabile a cui presentare il conto.