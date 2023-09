La Lega Imperia al fianco di Mons. Suetta: “Esprime il proprio pensiero in modo onesto e capace”

“Attaccare l’impegno di S.E. Monsignor Antonio Suetta vuol dire oltraggiare la legalità e l’impegno di un vescovo che sta in trincea in prima persona. Invece di raccomandare senza criterio una carità scaricata sulle spalle degli altri, invitiamo i (pochissimi) protagonisti dell’assurdo flash mob a margine delle Vele d’epoca a Imperia – giovani radical chic, figli della upper class locale – a mettersi in gioco in prima persona. Vorremmo vederli, accanto al nostro vescovo, mentre si rimboccano le maniche per contrastare, anziché favorire, la barbarie di un’accoglienza non regolamentata che incoraggia violenza, delinquenza e sfruttamento. Noi saremo sempre dalla parte di chi, come Monsignor Suetta, esprime il proprio pensiero in modo onesto e capace cercando una prospettiva migliore per la nostra società”.

Lo dice in una nota Antonio Federico, segretario della Lega in provincia di Imperia.