Gerry Scotti punta al Festival 2024: “Conoscete un buon albergo a Sanremo?”

Gerry Scotti alla conduzione del Festival di Sanremo insieme ad Amadeus? Quella che ieri sembrava solo una boutade, oggi assume i contorni della possibilità.



Non meno di 24 ore fa ‘Ama’ aveva postato su Instagram una foto che lo ritraeva a colazione con l’amico e collega Gerry Scotti, volto iconico di Mediaset e colonna della storia radiofonica italiana, proprio come Amadeus. I due, infatti, hanno condiviso l’esperienza ai microfoni di Radio Deejay a inizio carriera per poi scalare i palinsesti. E ora sarebbero pronti per condividere anche il palco più importante della televisione nazionale.

Dopo la foto di ieri, questo pomeriggio Gerry Scotti ha rilanciato pubblicando un video in cui prima scherza sui possibili argomenti di conversazione con Amadeus, dagli acciacchi dell’età al calcio, per poi chiudere con un “conoscete un buon albergo a Sanremo che costi il giusto?”.

La scelta di Gerry Scotti come compagno di viaggio di Amadeus sul palco dell'Ariston sarebbe un nuovo 'ponte' tra Rai e Mediaset, come già successo più volte nella storia della kermesse. Emblematico (e simile) fu il caso di Maria De Filippi, al fianco di Carlo Conti alla conduzione del Festival di Sanremo 2017.