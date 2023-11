Festival di Sanremo, per il post Amadeus si guarda in casa Mediaset: fari puntati su Gerry Scotti

Chi condurrà il Festival di Sanremo dopo il 'regno' di Amadeus? L'interrogativo terrà banco nei prossimi mesi e, molto probabilmente, non troverà risposta prima della fine dell'edizione 2024. Ma, intanto, Fiorello si diverte a giocare con le indiscrezioni e questa mattina ne ha lanciata un'altra dal suo 'Viva Rai2'.

“Ho uno scoop sul Festival di Sanremo del 2025 - ha detto - non lo presenterà un personaggio della Rai”. Incalzato dalla sua 'spalla' Biggio ha poi aggiunto: “Non è del canale 1, non del 2, non del 3, non del 4, non del 6” lasciando così intendere un possibile interessamento per un personaggio di Canale 5. E, poi, ha concluso: “Chi ha orecchie per intendere, intenda”.

Gli occhi, quindi, sono puntati sui principali presentatori di Canale 5 e, in particolare, su Gerry Scotti. A inizio settembre, infatti, fu lo stesso Amadeus a pubblicare una foto su Instagram con tanto di immediata risposta dell'amico Gerry.

E se, invece, Amadeus dovesse proseguire? “Secondo me gli stanno tirando la giacchetta - ha aggiunto Fiorello - adesso la Rai ha smentito, ha detto "non è vero che ci sono trattative", ma gliel'hanno chiesto. Lui non ha il coraggio di dirmelo. Lo sapremo ad agosto. Amadeus mi chiama ad agosto di solito e mi dice "Ciuri, che dici?"”.