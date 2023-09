Ventimiglia, il Comune istituisce il servizio settimanale di lavaggio strade e marciapiedi

L’Assessore all’igiene e alla nettezza urbana, Milena Raco, informa la cittadinanza che dalla prossima settimana partirà il nuovo servizio di lavaggio a fondo delle strade e dei marciapiedi, con lancia e autobotte, macchina a vapore e macchina spazzatrice.

Il servizio prenderà avvio Mercoledì 13 Settembre, dalle 00.00 alle 06.00 con obbligo di rimozione delle autovetture in sosta al fine di permettere una accurata pulizia. Dal mese di ottobre il servizio contemplerà inoltre la pulizia delle caditoie e dei tombini in vista della stagione autunnale.

Si riporta di seguito un estratto dell’ordinanza di Polizia Locale:

1. Con decorrenza 13 Settembre 2023, il 2° mercoledì del mese è vietata la sosta con rimozione forzata e la fermata a tutti i veicoli dalle ore 00,00 alle ore 06,00 in piazza Cesare Battisti, via della Stazione, piazza XX Settembre, via Hanbury, via Metella, via Agricola;

2. Con decorrenza 20 Settembre 2023, il 3° mercoledì del mese è vietata la sosta con rimozione forzata e la fermata a tutti i veicoli dalle ore 00,00 alle ore 06,00 in via Cavour (tratto compreso tra via Martiri della Libertà e Largo Torino), via Aprosio (tratto compreso tra Largo Torino e via della Repubblica) e via Bligny;

3. Con decorrenza 27 Settembre 2023, il 4° mercoledì del mese è vietata la sosta con rimozione forzata e la fermata a tutti i veicoli dalle ore 00,00 alle ore 06,00 in via Chiappori (tratto compreso tra via Cavour e via Roma), via Roma lato nord (tratto compreso tra via Chiappori e via Ruffini), via Carso (tratto compreso tra via Roma e via Sottoconvento), via Sottoconvento (tratto compreso tra via Mazzini e via Chiappori), via Mazzini, via Cavour (tratto compreso tra via Chiappori e via Ruffini), via Ruffini (tratto compreso tra via Roma e via Cavour) ;

4. Con decorrenza 02 Ottobre 2023, il 1° lunedì del mese è vietata la sosta con rimozione forzata e la fermata a tutti i veicoli dalle ore 00,00 alle ore 06,00 in via Mameli, via Cavour (tratto compreso tra via Ruffini e via Martiri della Libertà), via della Repubblica (tratto compreso tra via Vittorio Veneto e via Cavour), via Roma (tratto compreso tra via Ruffini e via Bligny) e via Martiri della Libertà (tratto compreso tra via G. Rossi e via Roma);

5. Con decorrenza 04 Ottobre, 2023 il 1° mercoledì del mese è vietata la sosta con rimozione forzata e la fermata a tutti i veicoli dalle ore 00,00 alle ore 06,00 in Via Roma lato sud (tratto compreso tra via Ruffini e via Chiappori), via Chiappori (tratto compreso tra passeggiata Oberdan e via Roma), via Vittorio Veneto (tratto compreso tra la via Chiappori e via Matteotti), via Carso (tratto compreso tra via Vittorio Veneto e via Roma), via Matteotti e via Ruffini (tratto compreso tra via Vittorio Veneto e via Roma) ;

6. Il servizio di lavaggio strade non verrà effettuato nelle giornate festive, nel mese di Agosto e in caso di avverse condizioni meteorologiche certificate da allerta “arancione” e “rossa”;

Si anticipa che è già allo studio dell’Amministrazione comunale, verificato l’andamento delle prime settimane di sperimentazione, l’ampliamento delle vie e delle aree di intervento. Si segnala inoltre che a breve la cittadinanza sarà informata mediante info grafiche al fine di facilitare la conoscenza delle aree interessate dal servizio.