Sanremo: corsie più strette a Pian di Poma, dal Comune "Gli studi confermano che riducono gli incidenti"

“La sicurezza sulle strade non si garantisce con corsie larghe, anzi è proprio il contrario”: è questa la risposta che arriva dal Comune di Sanremo, dopo le proteste (QUI) di residenti e commercianti della zona di Pian di Poma dove, nella giornata di ieri sono state dipinte le strisce per creare una corsia riservata ai bus, dall’ingresso di Pian di Poma a quella esistente sul rettilineo.

Secondo chi ha contestato ieri la decisione, la nuova segnaletica gialla, provoca una diminuzione sensibile dello spazio per le due corsie riservate a tutti gli altri veicoli. In particolare il comitato di via Bonmoschetto si è fatto portavoce delle istanze, chiedendo al Comune di porre rimedio al problema di sicurezza stradale venutosi a creare con questi lavori. “Quella di stringere la carreggiata così – dicono i contestatori - ci sembra come una scelta del tutto illogica, nel rispetto delle regole ma non nel rispetto dei cittadini".

Dal comune, invece, rispondono che la maggior parte degli esperti di viabilità il metodo più semplice e decisamente meno costoso per diminuire il numero di incidenti sulle strade è quello di ridurre la larghezza delle corsie in città, come già sperimentato in alcuni luoghi negli Stati Uniti.

Un altro dei motivi di riduzione degli incidenti è anche relativo a corsie più strette, che obbligano i pedoni a fare meno strada per attraversarle. Altri studi in merito (che in questo caso non riguardano la zona di Sanremo in corso Marconi), portano a marciapiedi più ampi, più alberi ed anche poter aumentare il numero di parcheggi o renderli comunque più larghi e comodi.