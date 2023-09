Sanremo: allungata corsia degli autobus, cittadini arrabbiati "Strada troppo stretta"

Cittadini su tutte le furie per il restringimento della carreggiata in corso Marconi a Sanremo. I lavori che stanno interessando l’Aurelia nella zona di Pian di Poma prevedono un allungamento della corsia riservata agli autobus, sulla direttrice per il centro.



Dal Comune ribadiscono la giusta proporzione nella distanza tra le corsie. Di diverso avviso gli abitanti della zona che hanno voluto protestare: la nuova segnaletica gialla, nel tratto aggiunto ha avuto come conseguenza una diminuzione sensibile dello spazio per le due corsie riservate a tutti gli altri veicoli. In particolare il comitato di via Bonmoschetto si è fatto portavoce di queste istanze chiedendo al Comune di porre rimedio al problema di sicurezza stradale venutosi a creare con questi lavori.

"Partiamo con il dire che da quanto sappiamo il Comune di Sanremo sta agendo in regola, applicando, ora, quella che sembra essere una decisione presa in realtà nel lontano 2010. - afferma Alberto Amici, a nome del comitato - Quindi partendo dal presupposto che la legge gli consenta di fare quello che stanno facendo, c'è un evidente restringimento della carreggiata che rende pericolosa la strada in un tratto già teatro di tanti incidenti. Siamo al punto che forse due camion insieme non riescono a passare".