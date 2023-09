Sanremo: cantiere piazza Eroi tra posti moto eliminati e scuole, "Rischiano di rimetterci i commercianti"

L'eliminazione dei posteggi motorini in piazza Eroi Sanremesi, a causa del cantiere, preoccupa non poco Confesercenti. L'associazione di categoria ha incontrato i rappresentanti del Comune per sottoporre la problematica che si potrebbe verificare con l'inizio delle scuole il 14 settembre. "Le scuole ospitano 400 studenti e a breve scatterà la contestuale prevista eliminazione dei posteggi motorini a causa cantiere. Siamo preoccupati. Il Comune ci ha dato rassicurazioni sulla tempistica riguardante la sistemazione di piazza Muccioli con tutte le indicazioni tecniche della Soprintendenza per la tutela della pavimentazione storica" - affermano da Confesercenti.

"Crediamo che il numero di posteggi ipotizzato sia comunque insufficiente rispetto alla reali necessità della zona dove operano diverse attività commerciali. In più c'è un ulteriore ritardo per la posa dei pannelli a perimetro del cantiere che dovevano evitare il rischio oscurità della piazza. Come associazione di categoria vigileremo affinché sia trovata una soluzione che non penalizzi gli studenti, non crei caos ulteriore nell'area cantiere, con conseguenze sulle attività commerciali".