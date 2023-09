Con l'adesione al progetto 'Delizie delle Meraviglie' la città di Ventimiglia diventa internazionale

“Abbiamo deciso di aderire ad un bando nazionale per una nuova manifestazione denominata 'Delizie delle Meraviglie' in quanto è certamente di carattere culturale ed enogastronomico, ma che vuole ridare un ruolo centrale a Ventimiglia nel comprensorio della Val Roja”. Così il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro che spiega: “Sarà quindi un’occasione di sinergia tra enti a livello transfrontaliero, non solo volta ad una vetrina congiunta di carattere turistico, ma ad un occasione per discutere di problemi contingenti, come quelli infrastrutturali, ed opportunità di sviluppo per i nostri territori”.

“E’ un evento destinato all’attrattività turistica ed al rilancio produttivo in linea con gli obbiettivi della nuova amministrazione, ovvero quelli di trasformare Ventimiglia da città di confine a città internazionale”, aggiunge l’Assessore a Turismo e Manifestazioni Serena Calcopietro. “Abbiamo già ricevuto le adesioni dei Comuni di Airole, Olivetta, Cuneo, Borgo San Dalmazzo, i comuni dell’Unione Montana Alpi Marittime con Limone Piemonte, Vernante, Robilante, Roccavione ed Entracque ed il Comune di Mentone, la C.A.R.F. e la Regione SUD. Il percorso coinvolge i comuni in cui transita la ferrovia delle meraviglie e l’obbiettivo è quello di unire i comuni Italiani e Francesi che hanno molto da condividere in termini di cultura e tradizioni. Il progetto, che coinvolgerà anche le associazioni cittadine, darà largo spazio non solo alla connotazione enogastronomica del termine ma anche alle peculiarità ed eccellenze dei vari territori. L’evento si svolgerà per il week end dell’11 e 12 Novembre in occasione dell’armistizio francese, dando così la possibilità ai nostri vicini di poter venire a godere delle nostre 'delizie”.

“Auspichiamo un esito favorevole della richiesta poiché l’evento è subordinato al successo della domanda”. concludono Di Muro e Calcopietro.